Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Такие же люди, как и мы, разве что лягушек едят, - тренер сборной Украины Петраков оценил Францию

Такие же люди, как и мы, разве что лягушек едят, - тренер сборной Украины Петраков оценил Францию

3 сентября, 2021 пятница
18:27
Спорт Александр Петраков

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков настроен дать бой Франции в матче отбора на ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на YouTube-канал УАФ.

"Подбодрил команду, сказал, что впереди еще Франция. Не надо никого бояться, они такие же люди, как и мы. Разве что они лягушек едят, а мы - нет, все", - сказал Александр Петраков.

В 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу неожиданно сыграла вничью против Казахстана. Это был первый матч Александра Петракова на посту главного тренера национальной команды.

Следующий матч сборная Украины проведет в эту субботу, 4 сентября. В соперниках сборная Франции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

УАФ
Читайте также:
Максим Крипак
2 сентября, 2021 четверг
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
1 сентября, 2021 среда
Павлюк: Похоже, что по меморандуму Энергоатома и Westinghouse реакторы Хмельницкой АЭС будут стоить по $5-6 млрд
Байден Зеленский
title.author Виталий Портников
2 сентября, 2021 четверг
Виталий Портников: Что будет после "мужского разговора"?
Киев
+18
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.83
    Покупка 26.83
    Продажа 27.07
  • EUR
    Покупка 31.73
    Продажа 32.14
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
3 сентября
19:57
Людмила Денисова
Увольнение работников в Ивано-Франковске из-за отказа от вакцинации нарушает конституционные права, - Денисова
19:40
Дидье Дешам
Тренер Франции заговорил о силе Украины перед матчем в отборе на ЧМ-2022
19:14
За лето максимальная температура воды в Днепре достигала отметки +28°С
19:13
Витиньо
6-7 млн евро мало что значат для "Динамо", - Луческу о трансфере 22-летнего бразильца
18:54
Андрей Дещица
Смерть украинца в Польше: Украина направит ноту, - Дещица
18:28
Минэнерго планирует создать оператора системы накопления энергии
17:58
ООС
На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"
17:52
польша граница
Польша планирует построить новый пункт пропуска на границе с Украиной
17:43
На образование - 7,2% ВВП, а на медицину - 4,5%: в Минфине озвучили новые детали проекта госбюджета-2022
17:37
Предложенная правительством накопительная пенсионная система является неуместной и приведет к увеличению дефицита пенсионного фонда, - Несходовский
17:37
Наталья Диденко
На выходных украинцев ожидают холодные ночи и периодические дожди, - синоптик Наталья Диденко
17:14
коронавирус
Украина занимает 43 место в мире по количеству новых COVID-случаев
17:11
Марсоход NASA впервые добыл образцы почвы на Красной планете
17:09
газ
Отопительный сезон: украинские подземные хранилища газа заполнены на 60%
16:54
тест корона
В Молдове невакцинированных учителей обязали сдавать платные тесты на коронавирус
16:46
дия
Украинцы смогут авторизоваться в "Дии" через биометрический загранпаспорт
16:37
Анна Стеценко
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
16:31
поезд
Укрзализныця восстанавливает движение поездов в Авдеевки
16:19
биткоин
Минцифры: оборот криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки
16:17
С 2020 года Гоструда почти на полмиллиона уменьшила количество незадекларированных работников
16:14
Зоя Овсий
Легкоатлетка Овсий завоевала для Украины историческое золото на Паралимпиаде-2020
16:07
COVID
Минздрав назвал количество случаев штамма коронавируса "Дельта" в Украине
16:02
Владислав Кулач
Лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ может покинуть "Динамо" ради "Ворсклы"
15:50
Алексей Резников
"Это может быть прецедентом для других мандатов ОБСЕ": Резников о блокировании Россией пограничной миссии
15:44
В центре Киева ограничат движение транспорта 4 сентября
15:22
Семен Семенченко
Дело ЧВК: суд оставил Семенченко под стражей
15:01
Эксклюзив
Евгения Кравчук
"Часто звучит о министре обороны": Кравчук о кадровых ротациях в Кабмине
14:48
В Киеве на Доме профсоюзов повесили большой баннер с экс-нардепом Мураевым, его уже снимают
14:48
PR
Как виртуальная реальность помогает продавать недвижимость
14:33
Эдди Хирн
Промоутер назвал Усика "самым сложным соперником в карьере Джошуа"
14:29
COVID-19
В Южной Корее обнаружили штамм коронавируса Mu
14:27
минфин
Минфин рассчитывает удержать инфляцию в Украине в пределах 10%
14:26
Эксклюзив
Шапка гетмана Зеленского. Есть ли у него выбор кроме украинизации?
14:18
Денис Остапченко
Паралимпиада-2020: пловец Остапченко принес Украине очередное золото
14:18
СБУ заочно сообщила о подозрении прежнему "министру госбезопасности" "ДНР"
14:18
В компании Firefly Aerospace заявили, что взрыв ракеты Alpha был контролируемым
14:09
снайпер
Оккупанты на Донбассе держат снайперов возле линии разграничения, - разведка
13:51
ЕС будет меньше платить за вакцины AstraZeneca в случае задержек поставок
13:50
кафе локдаун
Две области Украины не отвечают требованиям "зеленой" зоны карантина
13:43
Украинская документальная лента "Сила судьбы" одержала победу на Бельгийском кинофестивале
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV