Такие же люди, как и мы, разве что лягушек едят, - тренер сборной Украины Петраков оценил Францию
И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков настроен дать бой Франции в матче отбора на ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на YouTube-канал УАФ.
"Подбодрил команду, сказал, что впереди еще Франция. Не надо никого бояться, они такие же люди, как и мы. Разве что они лягушек едят, а мы - нет, все", - сказал Александр Петраков.
В 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу неожиданно сыграла вничью против Казахстана. Это был первый матч Александра Петракова на посту главного тренера национальной команды.
Следующий матч сборная Украины проведет в эту субботу, 4 сентября. В соперниках сборная Франции.
- Напомним, 1 сентября в 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью против Казахстана.
- В другом матче квалификационного раунда ЧМ-2022 сборная Франции неожиданно сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной.
- После этого стало известно, что футболист сборной Франции Килиан Мбаппе травмировался и не сыграет против Украины в квалификации чемпионата мира-2022.
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