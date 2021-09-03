Такие же люди, как и мы, разве что лягушек едят, - тренер сборной Украины Петраков оценил Францию

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на YouTube-канал УАФ.



"Подбодрил команду, сказал, что впереди еще Франция. Не надо никого бояться, они такие же люди, как и мы. Разве что они лягушек едят, а мы - нет, все", - сказал Александр Петраков.



В 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу неожиданно сыграла вничью против Казахстана. Это был первый матч Александра Петракова на посту главного тренера национальной команды.



Следующий матч сборная Украины проведет в эту субботу, 4 сентября. В соперниках сборная Франции.

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