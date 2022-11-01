"Такие вы предлагаете переговоры?". Зеленский показал ужасающие последствия обстрела Николаева
Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеского ракетного обстрела Николаева, произошедшего в ночь на 1 ноября
Соответствующее видео президент Украины опубликовал в Telegram .
"Что несет "русский мир" украинцам? Ракеты С-300 в жилые дома, общежития, университеты. Боль, страдания и разруху", - написал Зеленский.
"Вот такие вы нам предлагаете переговоры? Террористы", - добавил он.
Президент подчеркнул, что Россия непременно проиграет и понесет справедливое наказание за свои преступления.
- В результате ночных обстрелов Николаева получила повреждения гражданская инфраструктура, а также погиб один человек.
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