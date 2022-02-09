"Такое не забываем": Кулеба пообещал "достойно ответить" словацкому депутату, облившему флаг Украины водой

Об этом Кулеба заявил на брифинге, передает РБК-Украина.



"Любое неуважительное обращение с государственной символикой Украины категорически недопустимо. И поэтому я, узнав об этом факте, поручил посольству Украины в Словакии выразить протест и требовать извинений от человека, который это сделал", - сказал Кулеба.



При этом министр отметил, что в случае отсутствия извинений от словацкого депутата Украина "найдет возможность ответить достойно".



"Но мы такие вещи не забываем... и хотя мы люди не злопамятные, мы не прощаем таких неуважительных шагов. Мы найдем возможность достойно ответить на этот поступок, если человек не принесет извинения", - сказал Кулеба.

Напомним, 8 февраля в парламенте Словакии депутат от ультраправой партии "Народная партия Наша Словакия" Андрей Медвецки облил флаг Украины водой.