Такие, как Ковалев и Медведчук, не должны быть народными депутатами, - нардеп Гончаренко
Нардеп Алексей Гончаренко призвал лишить мандата его коллег Алексея Ковалева и Виктора Медведчука, подозреваемых в госизмене
Об этом он заявил в эфире Еспресо.
"Когда уже перестанет народным депутатом Украины Медведчук? Я понимаю, там суды, где-то он скрывался, но все давно нашли, доказательства его деятельности. Почему нет до сих пор приговора суда, который позволит забрать у него мандат? Человек продолжает быть народным депутатом Украины. Да само я призываю сделать как можно скорее по Ковалеву – откровенный предатель, наконец ему выдвинуто подозрение – он предатель с первого дня, а уже идет пятый месяц войны, такие как Ковалев и Медведчук не должны быть народными депутатами, а должны быть в тюрьме. . Это то, к чему я призываю", - сказал Гончаренко.
- 22 июня Лычаковский районный суд Львова продлил арест пророссийскому политику, лидеру запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, подозреваемому в госизмене.
- 6 июля народному депутату Алексею Ковалеву сообщили о подозрении в государственной измене и пособничестве России. В апреле этого года правоохранители открыли дело в отношении нардепа Алексея Ковалева, который после полномасштабного вторжения РФ находится на временно оккупированной территории Херсона и помогает оккупантам.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное