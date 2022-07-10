Такие, как Ковалев и Медведчук, не должны быть народными депутатами, - нардеп Гончаренко

Об этом он заявил в эфире Еспресо.

"Когда уже перестанет народным депутатом Украины Медведчук? Я понимаю, там суды, где-то он скрывался, но все давно нашли, доказательства его деятельности. Почему нет до сих пор приговора суда, который позволит забрать у него мандат? Человек продолжает быть народным депутатом Украины. Да само я призываю сделать как можно скорее по Ковалеву – откровенный предатель, наконец ему выдвинуто подозрение – он предатель с первого дня, а уже идет пятый месяц войны, такие как Ковалев и Медведчук не должны быть народными депутатами, а должны быть в тюрьме. . Это то, к чему я призываю", - сказал Гончаренко.

22 июня Лычаковский районный суд Львова продлил арест пророссийскому политику, лидеру запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, подозреваемому в госизмене.

6 июля народному депутату Алексею Ковалеву сообщили о подозрении в государственной измене и пособничестве России. В апреле этого года правоохранители открыли дело в отношении нардепа Алексея Ковалева, который после полномасштабного вторжения РФ находится на временно оккупированной территории Херсона и помогает оккупантам.