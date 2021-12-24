"Такие действия вредят государству": Кличко об объявлении Порошенко подозрения в госизмене

Об этом идет речь на сайте партии "Удар".

"Те действия, которые происходят сегодня в отношении пятого президента Украины, вредят государству. Ведь когда такие серьезные вызовы и внутри страны, и у ее границ, подобные действия негативно влияют и на ситуацию в государстве, и на имидж Украины", - сказал Кличко.

По его словам, настоящий враг известен и угрожает дальнейшей агрессией. А страна давно в осаде бедности, коррупции, высоких тарифов, коронавируса и экономического кризиса.

"Сегодня как никогда необходимы единство украинского общества, совместные усилия всех патриотических сил. Чтобы сохранить страну, ее независимость и европейское будущее. Нам нужно бороться не друг против друга, а за Украину", - добавил мэр Киева.