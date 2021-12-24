"Такие действия вредят государству": Кличко об объявлении Порошенко подозрения в госизмене
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что подобное преследование пятого президента Петра Порошенко негативно влияет на имидж Украины
Об этом идет речь на сайте партии "Удар".
"Те действия, которые происходят сегодня в отношении пятого президента Украины, вредят государству. Ведь когда такие серьезные вызовы и внутри страны, и у ее границ, подобные действия негативно влияют и на ситуацию в государстве, и на имидж Украины", - сказал Кличко.
По его словам, настоящий враг известен и угрожает дальнейшей агрессией. А страна давно в осаде бедности, коррупции, высоких тарифов, коронавируса и экономического кризиса.
"Сегодня как никогда необходимы единство украинского общества, совместные усилия всех патриотических сил. Чтобы сохранить страну, ее независимость и европейское будущее. Нам нужно бороться не друг против друга, а за Украину", - добавил мэр Киева.
- Ранее, 12 ноября СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО.
- 17 декабря ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставкам угля с временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса.
- Затем Офис генпрокурора согласовал назначение пятому президенту Петру Порошенко меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 1 млрд грн.
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