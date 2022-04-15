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Takflix опубликовал подборку фильмов украинского режиссера Суровцова, смогшего эвакуироваться из Мариуполя

15 апреля, 2022 пятница
06:29

Онлайн-кинотеатр Takflix выпустил подборку фильмов "Мариупольский феномен: Суровцов" Александра Суровцова, который смог с семьей уехать из Мариуполя

Об этом заявили в Takflix, передает Укринформ.

Подборка состоит из трех фильмов Александра Суровцева - мариупольца, который вместе с женой и сыном уехал из города. Средства по продаже фильмов онлайн-кинотеатр передаст в поддержку режиссера и его семье.

"Мариупольский-феномен: Суровцов" состоит из черно-белых фильмов. Лента "Полная незнакомка" показывает историю женщины, которая ищет смысл жизни после смерти близкого человека. "Компас" поднимает вопрос экологического сосуществования с природой, а в "Онтологии" говорится о повседневности жизни рабочего. "Онтологию" и "Полную незнакомку" отобрали в главном конкурсе фестиваля кино и урбанистики "86" в Славутиче.

Александр Суровцов родился в Мариуполе в 1985 году. До 2016 года работал на заводе, присоединился к проекту "Платформа ТЮ" и дебютировал в роли режиссера, сняв ленту "Онтология". Он был кинооператором в локальном объединении кинематографистов ТворчВосток, снимал фильмы "Шо шо?" и "Вы что, металл здесь крадете?» о культуре Востока Украины.

В начале полномасштабной войны РФ против Украины Александр Суровцов вместе с женой и сыном были в Мариуполе, 18 марта эвакуировались в Запорожье.

"Что мы пережили, потеряли и чему научились за время войны в Мариуполе: работу, зарплату, мирное небо, свет, воду, отопление и газ в один день, научились готовить на костре почти все блюда, экономить еду, которой перед отъездом осталось на три дня, ночевать во влажном бомбоубежище, пить сырую воду из источника, один раз попали под авиаудар, трижды под обстрел градами, два из которых были близко от нас", - подчеркнул режиссер.

  • Напомним, ранее Takflix выпустил фильм погибшего в Мариуполе литовского режиссера Кведаравичюса.

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