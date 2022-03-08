"Такая же цензура, как в Кремле": МИД отреагировал на запрет ООН использовать слова "война" или "вторжение" в отношении Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на информацию о том, что ООН запретила своим работникам использовать слова "война" или "вторжение" в отношении Украины
Об этом он написал в своем Twitter.
"Трудно поверить, что ООН могла фактически ввести такую же цензуру, которую Кремль вводит сейчас внутри России, запретив использование слов "война" и "вторжение" среди сотрудников ООН. Я призываю ООН оперативно опровергать такие сообщения, если они ошибочны. На карту поставлена репутация. ООН", – заявил Кулеба.
- Издание The Irish Times сообщило, что ООН запретила своим сотрудникам называть "войной" или "вторжением" военные действия России в Украине, вместо этого требует использовать термины "конфликт" или "военное наступление".
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