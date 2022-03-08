"Такая же цензура, как в Кремле": МИД отреагировал на запрет ООН использовать слова "война" или "вторжение" в отношении Украины

Об этом он написал в своем Twitter.



"Трудно поверить, что ООН могла фактически ввести такую же цензуру, которую Кремль вводит сейчас внутри России, запретив использование слов "война" и "вторжение" среди сотрудников ООН. Я призываю ООН оперативно опровергать такие сообщения, если они ошибочны. На карту поставлена репутация. ООН", – заявил Кулеба.

Издание The Irish Times сообщило, что ООН запретила своим сотрудникам называть "войной" или "вторжением" военные действия России в Украине, вместо этого требует использовать термины "конфликт" или "военное наступление".