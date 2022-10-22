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"Такая вероятность есть". Власти Киева готовятся к зимним дням и неделям без теплоснабжения

22 октября, 2022 суббота
16:40
Экономика

В течение отопительного периода 2022-2023 года многоэтажная жилая застройка города Киева может на время остаться без централизованного отопления. Речь идет по "днях" и "неделях"

К такому сценарию готовится Киевская городская администрация. Об этом в интервью "Экономической правде", вышедшем сегодня, 22 октября 2022 года, сообщил ответственный по вопросу ЖКХ заместитель столичного мэра Петр Пантелеев.

"Насколько высока вероятность того, что зимой в многоквартирных домах Киева несколько суток или недель не будет отопления?", - спросили у Пантелеева.

"Такая вероятность есть. Она связана не с дефицитом газа или технологическими вопросами, а с тем, что враг охотится за нашими инфраструктурными объектами, разрушает энергетические объекты. Мы должны это понимать и осознавать", - пояснил чиновник.

При этом он не стал оценивать вероятность отсутствия тепла в домах киевлян в течение дней или недель в процентах.

"Я не прогнозист, но отвечаю именно за это направление. Мы планируем свою деятельность с учетом того, что такие случаи будут. Мы к этому готовимся", – отметил Петр Пантелеев.

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В частности, власти Киева закупают мобильные котельные.

"Мобильные котельные собираются специально под нас. Мы надеемся получить их через полтора месяца. Количество не могу назвать, это конфиденциальная информация. Фактически это прицеп к грузовому автомобилю. Он легко передвигается по городу, подвозится к объекту, который необходимо обогреть", - добавил. заместитель Виталия Кличко.

Также Пантелеев выступает за приход на рынок коммунальных услуг Киева коммерческих компаний.

"На этом рынке должен активно работать коммерческий сектор. Он должен конкурировать за объемы работ, активно брать в управление дома. По закону, каждое домовое общество может выбрать другого коммерческого управляющего", - подытожил Петр Пантелеев.

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Виталий Кличко
война с Россией
отопительный сезон
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