Так я больше помогу своей стране, чем буду стоять в терробороне и бегать с автоматом по Киеву, - Усик объяснил, почему уехал из Украины и согласился на реванш с Джошуа
Украинский боксер Александр Усик заявил, что проведет бой против британца Энтони Джошуа, ведь таким образом он больше поможет нашей стране, чем в терробороне
Об этом Усик сказал в своем видеообращении в Instagram.
"Я принял решение начать подготовку к матчу-реваншу с Энтони Джошуа. Таким образом я больше и лучше помогу своей стране, чем я буду стоять в терробороне и буду бегать с автоматом по Киеву. Очень большое количество моих близких друзей позвонили мне и поддержали в этом. Добра вам и счастья, радости и мира. Все будет Украина. Всем добра", – сказал Александр Усик.
Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.
У Усика было юридическое право покинуть Украину. У него трое несовершеннолетних детей. В начале войны боксер вступил в терроборону.
- 27 февраля на фоне полномасштабного нападения РФ на Украину украинский боксер Василий Ломаченко присоединился к Белгород-Днестровскому батальону терробороны в Одесской области.
- 9 марта жена боксера Екатерина сообщила, что их дом обстреляли кадыровцы .
- Напомним, 20 марта Александр Усик и Василий Ломаченко получили разрешение покинуть Украину ради проведения чемпионских боев.
- 21 марта промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что второй поединок британского боксера против украинца Александра Усика состоится в июне 2022 года.
- 22 марта Василий Ломаченко отказался покидать Украину ради поединка против абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа.
- После этого стало известно, что украинский боксер Александр Усик проведет бой против британца Энтони Джошуа .
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