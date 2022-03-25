Так я больше помогу своей стране, чем буду стоять в терробороне и бегать с автоматом по Киеву, - Усик объяснил, почему уехал из Украины и согласился на реванш с Джошуа

Об этом Усик сказал в своем видеообращении в Instagram.



"Я принял решение начать подготовку к матчу-реваншу с Энтони Джошуа. Таким образом я больше и лучше помогу своей стране, чем я буду стоять в терробороне и буду бегать с автоматом по Киеву. Очень большое количество моих близких друзей позвонили мне и поддержали в этом. Добра вам и счастья, радости и мира. Все будет Украина. Всем добра", – сказал Александр Усик.



Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).



Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.



У Усика было юридическое право покинуть Украину. У него трое несовершеннолетних детей. В начале войны боксер вступил в терроборону.

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