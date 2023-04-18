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"Так выглядят Свобода, Равенство и Братство": Резников показал полученные Украиной французские бронемашины AMX-10

18 апреля, 2023 вторник
18:23
Война с Россией

Во вторник, 18 апреля, министр обороны Алексей Резников показал полученные Украиной французские бронемашины AMX-10, которые назвал "снайперской винтовкой на быстрых колесах"

Об этом он написал в twitter.

Он также отметил, что встретился с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и президентом Эмманюэлем Макроном, с которыми обсудил приоритеты и потребности украинской армии.

Украинские морские пехотинцы приветствуют свою новую кавалерию французского производства AMX-10!
Мы вместе с нашими воинами покатались на ней и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах". Спасибо моим коллегам Себастьяну Лекорню и Эмманюэлю Макрону, с которыми я имел возможность встретиться и обсудить наши приоритеты и потребности. И, конечно, благодарю всех людей Франции за мощную поддержку! Эти быстрые современные машины с мощной пушкой помогут нам в освобождении нашей территории. Вот так выглядят Свобода, Равенство и Братство", - говорится в сообщении.

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль провел переговоры с министром экономики Франции Бруно ле Мером. Он сообщил, что Украина может получить 2 млрд евро помощи.
Мир
Франция
Алексей Резников
помощь Украине
оружие для Украины
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2023, вторник
18 апреля
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