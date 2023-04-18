Об этом он написал в twitter.

Он также отметил, что встретился с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и президентом Эмманюэлем Макроном, с которыми обсудил приоритеты и потребности украинской армии.

Украинские морские пехотинцы приветствуют свою новую кавалерию французского производства AMX-10!

Мы вместе с нашими воинами покатались на ней и договорились назвать АМХ-10 "снайперской винтовкой на быстрых колесах". Спасибо моим коллегам Себастьяну Лекорню и Эмманюэлю Макрону, с которыми я имел возможность встретиться и обсудить наши приоритеты и потребности. И, конечно, благодарю всех людей Франции за мощную поддержку! Эти быстрые современные машины с мощной пушкой помогут нам в освобождении нашей территории. Вот так выглядят Свобода, Равенство и Братство", - говорится в сообщении.