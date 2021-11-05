"Так выглядит настоящая сила людей": Грета Тунберг в Глазго приняла участие в массовой акции против климатических изменений
В пятницу, 5 ноября, в центре шотландского города Глазго, где проходит климатический саммит COP26, тысячи людей собрались на акцию протеста против изменений климата
Об этом сообщает BBC.
Акцию организовало движение Fridays for Future. В протесте приняла участие в том числе шведская экоактивистка Грета Тунберг, раскритиковавшая мировых лидеров за недостаточные усилия по сдерживанию климатических изменений.
"COP26 - это провал и попытка пиара", - сказала Тунберг.
В Twitter активистка распространила видео с акции протеста.
"Вот так выглядит настоящая сила людей", – подписала видео активистка.
- Напомним, саммит COP26 начался 31 октября в Глазго и продлится до 12 ноября. Около 120 мировых лидеров стали участниками конференции в рамках дискуссии по борьбе с глобальным потеплением. Целью конференции является поддержание уровня глобального потепления как можно ближе к цели 1,5 °C, установленной Парижским соглашением в 2015 году.
- На саммите COP26 Украина поддержала обязательства по отказу от использования угля, уменьшению выбросов метана и сокращению вырубки лесов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.05
Покупка 26.05Продажа 26.3
-
EUR
Покупка 29.98Продажа 30.4
- Актуальное
- Важное