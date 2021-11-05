"Так выглядит настоящая сила людей": Грета Тунберг в Глазго приняла участие в массовой акции против климатических изменений

Об этом сообщает BBC.



Акцию организовало движение Fridays for Future. В протесте приняла участие в том числе шведская экоактивистка Грета Тунберг, раскритиковавшая мировых лидеров за недостаточные усилия по сдерживанию климатических изменений.



"COP26 - это провал и попытка пиара", - сказала Тунберг.



В Twitter активистка распространила видео с акции протеста.



"Вот так выглядит настоящая сила людей", – подписала видео активистка.

Напомним, саммит COP26 начался 31 октября в Глазго и продлится до 12 ноября. Около 120 мировых лидеров стали участниками конференции в рамках дискуссии по борьбе с глобальным потеплением. Целью конференции является поддержание уровня глобального потепления как можно ближе к цели 1,5 °C, установленной Парижским соглашением в 2015 году.

На саммите COP26 Украина поддержала обязательства по отказу от использования угля, уменьшению выбросов метана и сокращению вырубки лесов.