Так ведет себя "ИГИЛ", - Николенко о заявлении Пескова, что обстрелы - последствия несговорчивости Украины
Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал признанием в терроризме заявление спикера президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что массированные обстрелы являются следствием нежелания Украины договариваться на кремлевских условиях
Об этом Николенко написал в Facebook.
"Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам. Так же ведут себя террористы "ИГИЛ": убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", - написал Николенко.
Представитель МИД Украины подчеркнул, что на слова Пескова следует обратить внимание тем представителям мирового сообщества, которые считают, что РФ заинтересована в примирении.
"Россия действует как государство-террорист. Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам. Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО", - написал Николенко.
- Ранее Песков заявил, что обстрелы являются последствиями "нежелания украинской стороны выходить на переговоры".
- 15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Ровно, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- В результате ракетной атаки россиян в Украине было повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг после ракетных обстрелов 15 ноября заявил о намерении Альянса обеспечить Украину средствами ПВО.
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