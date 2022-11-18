Об этом Николенко написал в Facebook.

"Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам. Так же ведут себя террористы "ИГИЛ": убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", - написал Николенко.

Представитель МИД Украины подчеркнул, что на слова Пескова следует обратить внимание тем представителям мирового сообщества, которые считают, что РФ заинтересована в примирении.

"Россия действует как государство-террорист. Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам. Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО", - написал Николенко.

Ранее Песков заявил, что обстрелы являются последствиями "нежелания украинской стороны выходить на переговоры".

15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Ровно, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

В результате ракетной атаки россиян в Украине было повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после ракетных обстрелов 15 ноября заявил о намерении Альянса обеспечить Украину средствами ПВО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb