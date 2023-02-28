Об этом он рассказал в эфире Еспресо .

"Если ситуацию в Бахмуте называют красной, то я бы сказал, что она красная-красная. Там кошмар. Идут обстрелы самого города. Противник стреляет из всего, что у него есть: "грады", артиллерия, минометы, авиация. Кроме того, подтягивается живая сила врага, которую прикрывает вражеская авиация, они подходят малыми группами, где-то по 5-10 человек, и расходятся по разбитым домам, ожидая, когда к ним подтянутся другие группы, и когда их накапливается соответствующее количество, тогда они могут продвинуться на какую-то улицу или еще до какого-нибудь здания", - рассказал военнослужащий 93-й бригады "Холодный Яр".

Андрей Бабичев отметил, что 93-я бригада, которая стоит в самом Бахмуте, держит на себе все авиаудары, артиллерийские обстрелы - очень тяжело нашим ребятам.

"Самое кошмарное идет с северной стороны от города. По-моему, будем мы держать Бахмут или он будет стоять, зависит от бригад, стоящих по флангам, где враг пытается перерезать нам путь поставки боеприпасов. Мы предпринимаем все меры, чтобы этого не было. Однако ситуация очень тяжелая, так тяжело еще в Бахмуте не было", - сказал Бабичев.