"Так трудно еще не было". Бегун из Сумщины преодолел 100 км песков Сахары

Участникам предлагались две дистанции на 50 и 100 км, передает Еспресо.TV .



"100 км по пустыне Сахара !!! Один пункт питания и пять пунктов горячей воды, только один на последних 40 км. И это в 36-40 тепла (ни в коем случае не оправдание, так для информации)", - отмечает украинец.



"Так трудно еще не было, после того как" накрыло ", решил доходить, подходить, доползать любой ценой. Результат - 11-й в абсолюте, восьмой среди мужчин", - написал Евгений Глива на своей странице после финиша.



