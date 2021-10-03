"Так трудно еще не было". Бегун из Сумщины преодолел 100 км песков Сахары
Тренер ДЮСШ Ахтырского района Сумской области, прославленный украинский ультрамарафонец Евгений Глива участвовал в 100-километровом забеге через пустыню Ultra Mirage El Djerid 2021, прошедший 2 октября в Тунисе
Участникам предлагались две дистанции на 50 и 100 км, передает Еспресо.TV .
"100 км по пустыне Сахара !!! Один пункт питания и пять пунктов горячей воды, только один на последних 40 км. И это в 36-40 тепла (ни в коем случае не оправдание, так для информации)", - отмечает украинец.
"Так трудно еще не было, после того как" накрыло ", решил доходить, подходить, доползать любой ценой. Результат - 11-й в абсолюте, восьмой среди мужчин", - написал Евгений Глива на своей странице после финиша.
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