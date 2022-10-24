"Так редко видимся": Монатик на концерте в Мадриде встретился с сыновьями, которые из-за войны войны живут в Испании
Украинский артист Монатик в рамках благотворительного тура "ART Оборона" отыграл концерт в Испании, где сейчас скрывается от войны его семья, и после продолжительной разлуки встретился с маленькими сыновьями
Трогательное видео со встречи во время концерта выложил Монатик у себя в Instagram.
Украинский артист отправился в благотворительный тур "ART Оборона", охвативший города от Тель-Авива до Лондона. В рамках турне, которое продлится до ноября и будет представлять миру украинскую музыку, Монатик впервые после длительной разлуки встретился с сыновьями Данилом и Платоном. Ребята под аплодисменты вышли на сцену.
"Это выступление в Мадриде было особое, потому что к нам на концерт пришла моя семья. Мы так редко сейчас видимся. И каждая встреча так особенная и незабываемая. Хочется быть вместе как можно дольше. И за кулисами, и на сцене", - поделился артист.
Певец отметил, что на благотворительных концертах в рамках этого тура они стараются постоянно преподносить неожиданные сюрпризы для поклонников: проводят благотворительные аукционы, делают интересные коллаборации с друзьями-артистами, исполняют премьеры песен.
"Все ради того, чтобы дарить столь необходимые, столь редкие ныне эмоции счастья и хотя бы на несколько часов погрузиться в музыкальную терапию", - пояснил певец.
- В октябре Монатик дал интервью и рассказал, почему не вернулся в Украину сразу после 24 февраля, а пробыл в Испании 4 месяца
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