Трогательное видео со встречи во время концерта выложил Монатик у себя в Instagram.

Украинский артист отправился в благотворительный тур "ART Оборона", охвативший города от Тель-Авива до Лондона. В рамках турне, которое продлится до ноября и будет представлять миру украинскую музыку, Монатик впервые после длительной разлуки встретился с сыновьями Данилом и Платоном. Ребята под аплодисменты вышли на сцену.

"Это выступление в Мадриде было особое, потому что к нам на концерт пришла моя семья. Мы так редко сейчас видимся. И каждая встреча так особенная и незабываемая. Хочется быть вместе как можно дольше. И за кулисами, и на сцене", - поделился артист.

Певец отметил, что на благотворительных концертах в рамках этого тура они стараются постоянно преподносить неожиданные сюрпризы для поклонников: проводят благотворительные аукционы, делают интересные коллаборации с друзьями-артистами, исполняют премьеры песен.

"Все ради того, чтобы дарить столь необходимые, столь редкие ныне эмоции счастья и хотя бы на несколько часов погрузиться в музыкальную терапию", - пояснил певец.

В октябре Монатик дал интервью и рассказал, почему не вернулся в Украину сразу после 24 февраля, а пробыл в Испании 4 месяца

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