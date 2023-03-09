Об этом сообщила прессслужба МАГАТЭ .

Напомним, после вражеских обстрелов 9 марта последняя линия связи с оккупированной Запорожской АЭС отключилась, станция осталась обесточенной.

"Запорожская АЭС снова работает на аварийных дизелях – последней линии защиты. Это уже в шестой раз – позвольте еще раз повторить в шестой раз – ЗАЭС полностью теряет внешнее энергоснабжение и вынуждена работать в этом аварийном режиме. Напомню – это крупнейшая атомная электростанция в Европе. Что мы делаем? Как мы можем сидеть здесь, в этой комнате сегодня утром, и разрешить этому произойти? Так продолжаться не может", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Каждый раз мы бросаем кубик. И если мы позволим этому продолжаться то и дело, то однажды наша удача закончится", - добавил он.

Гросси призвал сотрудников МАГАТЭ взять на себя обязательство защищать ядерную безопасность ЗАЭС.