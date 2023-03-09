"Так продолжаться не может": гендиректор МАГАТЭ выразил обеспокоенность очередным обесточиванием ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность очередным обесточиванием ЗАЭС, которое произошло в результате массированного ракетного обстрела Украины 9 марта
Об этом сообщила прессслужба МАГАТЭ .
Напомним, после вражеских обстрелов 9 марта последняя линия связи с оккупированной Запорожской АЭС отключилась, станция осталась обесточенной.
"Запорожская АЭС снова работает на аварийных дизелях – последней линии защиты. Это уже в шестой раз – позвольте еще раз повторить в шестой раз – ЗАЭС полностью теряет внешнее энергоснабжение и вынуждена работать в этом аварийном режиме. Напомню – это крупнейшая атомная электростанция в Европе. Что мы делаем? Как мы можем сидеть здесь, в этой комнате сегодня утром, и разрешить этому произойти? Так продолжаться не может", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Каждый раз мы бросаем кубик. И если мы позволим этому продолжаться то и дело, то однажды наша удача закончится", - добавил он.
Гросси призвал сотрудников МАГАТЭ взять на себя обязательство защищать ядерную безопасность ЗАЭС.
- В ночь на 9 марта враг выпустил по Украине 81 ракету . Есть попадание в энергетические объекты.
- По данным командования Воздушных сил, впервые вражеская армия выпустила сразу шесть гиперзвуковых авиационных ракет "Кинжал".
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