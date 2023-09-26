Так называемый совет министров оккупированного Крыма перевели на дистанционку, - движение АТЕШ
Большинство сотрудников псевдовласти временно оккупированного Крыма перешли на работу из дома из-за угрозы украинских ударов
Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".
Источники из Симферопольской районной оккупационной администрации рассказали, что 95% сотрудников псевдосовета министров Крыма в Симферополе перевели на отдаленную работу.
Сообщается, что это касается и многих других органов администраций вблизи временно оккупированного полуострова.
"Оккупанты прекрасно осознают неотвратимость наказания за свои преступления. Множество из них уже вывозит свои семьи за пределы Крыма", - заявляет движение.
Активисты считают, что подобные действия демонстрируют оценку российской противовоздушной обороны и возможности удержания Крыма рашистами.
- Напомним, вечером 25 сентября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в Севастополе и районе аэродрома "Бельбек".
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