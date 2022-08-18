Так называемый официальный канал "ДНР" вербует "добровольцев" на войну против Украины
На Донетчине оккупанты вербуют "добровольцев" на войну против Украины через "официальный канал ДНР", поскольку несут значительные потери, а принудительная мобилизация не имеет успеха
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .
"Потери оккупантов и провальная принудительная мобилизация в Донецке набрала максимальные обороты. Теперь уже к вербовке "добровольцев" приступил официальный пропагандистский канал оккупационных властей Донецкой области", - подчеркнул он.
По словам Петра Андрющенко, скрытая "мобилизация" в Мариуполе была безуспешной, поэтому остается наблюдать, как Денис Пушилин и самопровозглашенный мэр Константин Иващенко будут вынуждены перейти к открытому призыву.
"Мужчины, бегите, пока есть время и возможность. Не становитесь пушечным мясом российской армии. И не верьте в повальную мобилизацию в Украине - это откровенная ложь роспропаганды. Родина ждет вас", - призвал советник мэра.
- 13 июля Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты вербуют людей в Мариуполе под видом трудоустройства в пожарные части.
- 18 июля горсовет сообщил, что в Мариуполе по приказу российских кураторов оккупанты проводят скрытую мобилизацию через объявление вакансий , как это было в Донецке.
- 10 августа советник мэра рассказал, что в Мариуполе россияне рекламируют "мобилизацию" и от нее зависит жизнь гауляйтера Константина Иващенко.
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