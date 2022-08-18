Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме .

"Потери оккупантов и провальная принудительная мобилизация в Донецке набрала максимальные обороты. Теперь уже к вербовке "добровольцев" приступил официальный пропагандистский канал оккупационных властей Донецкой области", - подчеркнул он.

По словам Петра Андрющенко, скрытая "мобилизация" в Мариуполе была безуспешной, поэтому остается наблюдать, как Денис Пушилин и самопровозглашенный мэр Константин Иващенко будут вынуждены перейти к открытому призыву.

"Мужчины, бегите, пока есть время и возможность. Не становитесь пушечным мясом российской армии. И не верьте в повальную мобилизацию в Украине - это откровенная ложь роспропаганды. Родина ждет вас", - призвал советник мэра.

13 июля Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты вербуют людей в Мариуполе под видом трудоустройства в пожарные части.

18 июля горсовет сообщил, что в Мариуполе по приказу российских кураторов оккупанты проводят скрытую мобилизацию через объявление вакансий , как это было в Донецке.

10 августа советник мэра рассказал, что в Мариуполе россияне рекламируют "мобилизацию" и от нее зависит жизнь гауляйтера Константина Иващенко.

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