Так называемый "антиахметовский" законопроект 5600 ударит по украинцам, - эксперт
Правительственный законопроект № 5600, который называют "антиахметовским", вредить и рядовым украинцам
Такую позицию высказал Тарас Котов, юрист и член политсовета в "Демократической Сокире", в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
"Законопроект доносят депутатам, будто он антиахметовский. Там две вещи подпадают под удар: первая - это рост налоговой нагрузки на железные руды. С другой стороны - это невозможность переноса минуса предприятия с прошлого периода в следующий, можно будет переносить только половину ", - рассказал Котов.
Он добавил, что в определенной степени возрастает экологический налог. На этом, по словам эксперта, проблемы Ахметова завершаются и начинаются сложности рядового украинца.
"Там под удар сразу попадает недвижимость, аграрии, весь рынок спирта и алкогольных напитков. И раз нам обещали дерегуляции, а вместо того - повышают полномочия фискалов настолько, что они начинают нарушать права человека. Там есть такая норма: если в налоговой есть впечатление, что у предприятия налоговый долг и это еще не доказано в суде, она уже может запретить директору предприятия уехать из страны ", - добавил Котов.
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