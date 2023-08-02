Так называемые элитные подразделения армии РФ не хотят идти на передовую, - Гуменюк
Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк отметила, что морально-психологическое состояние российской армии расшатано долговременным пребыванием на позициях в глубокой обороне
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Общее поведение врага сосредоточено на маневрировании. Потому что они не могут разместить свои подразделения там, где им хотелось. Поскольку постоянно звучит наша контрбатарейная борьба. Наша работа проводится повсюду, где они пытаются вернуть позиции. Благодарны местному населению, которое сознательно обходит эти локации. Понимая, если там скапливается враг – это место для нашей боевой работы", – отметила Гуменюк.
По словам капитана 1-го ранга, в армии агрессора наблюдается разброд, связанный с тем, что в армии собраны разные подразделения.
"То есть мобилизованные оказались близко с хорошо подготовленными подразделениями типа десантно-штурмовых. Те, которые считаются элитными и не хотят идти на передовые позиции, считая это ниже собственного достоинства. Они заявляют, что туда должно идти пушечное мясо. По перехвату мы слышим именно такие настроения: сначала пусть расстреляют мобилизационный ресурс, а потом мы возьмемся за большое дело. Морально-психологическое состояние российской армии расшатано долговременным пребыванием на позициях в глубокой обороне", - подчеркнула Гуменюк.
- В Крыму раздались взрывы, предположительно, в районе Балаклавы, где расположена база военно-морского флота РФ, ТЭЦ и склады боеприпасов и техники оккупантов
- Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Военно-морские силы ВСУ не причастны к атаке на корабли Черноморского флота РФ "Сергей Котов" и "Василий Быков"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.84
Покупка 36.84Продажа 37.56
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное