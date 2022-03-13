Так называемой и.о. мэра Мелитополя Галине Данильченко объявили подозрение в госизмене
Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене депутату Мелитопольского городского совета, которую российские оккупанты назначили новым "мэром" во временно оккупированном городе
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Еспресо.TV.
"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры сообщено о подозрении депутату Мелитопольского городского совета по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, депутат Мелитопольского городского совета в ущерб государственному суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности Украины и информационной безопасности, осуществила переход на сторону врага в условиях военного положения.
Во исполнение полученной от представителей РФ задачи она провозгласила себя "исполняющей обязанности Мелитопольского городского главы" и активно осуществляла действия по организации и упорядочению оккупационных властей на территории г. Мелитополь и Мелитопольского района.
Провозгласив о создании неопределенным законодательством Украины органа - "Комитет народных избранников", подозреваемая призвала украинцев к его поддержанию и прекращению сопротивления жителей города оккупационным властям.
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Напомним, в Мелитополе местная депутат от ОПЗЖ Галина Данильченко записала видеообращение, которое создает так называемый "комитет народных избранников", который будет управлять городом, а протестующих называет "экстремистами".
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Также стало известно, кто присоединился к российским коллаборантам в Мелитополе.
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