Так называемой и.о. мэра Мелитополя Галине Данильченко объявили подозрение в госизмене

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Еспресо.TV.



"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры сообщено о подозрении депутату Мелитопольского городского совета по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.



По данным следствия, депутат Мелитопольского городского совета в ущерб государственному суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности Украины и информационной безопасности, осуществила переход на сторону врага в условиях военного положения.



Во исполнение полученной от представителей РФ задачи она провозгласила себя "исполняющей обязанности Мелитопольского городского главы" и активно осуществляла действия по организации и упорядочению оккупационных властей на территории г. Мелитополь и Мелитопольского района.



Провозгласив о создании неопределенным законодательством Украины органа - "Комитет народных избранников", подозреваемая призвала украинцев к его поддержанию и прекращению сопротивления жителей города оккупационным властям.

Напомним, в Мелитополе местная депутат от ОПЗЖ Галина Данильченко записала видеообращение, которое создает так называемый "комитет народных избранников", который будет управлять городом, а протестующих называет "экстремистами".

Также стало известно, кто присоединился к российским коллаборантам в Мелитополе.

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