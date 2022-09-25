Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Есть русскоязычные евреи, которых больше миллиона (приблизительно 1,2 млн) из 9 млн населения Израиля, выехавшие из Украины или из России. Но на самом деле так называемая российская улица превратилась сейчас, за последние 7 месяцев, в украинскую. И большинство - 90% таких граждан поддерживают Украину в этой войне. Совершенно точно не имеет значения, откуда они уехали, – из Украины или России", - сказал Евгений Корнийчук.

Посол Украины в Израиле убежден, что выехавшие из РФ российские евреи не поддерживали политику диктатора Владимира Путина.

"Я глубоко убежден, что выезжавшие из РФ граждане сами убегали от тоталитарного путинского режима. Поэтому у нас полная гармония и все общество совместно действует в нашу поддержку", - считает он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации . Впоследствии на сайте Кремля появился соответствующий указ.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Израиль въехали около 20 тысяч россиян еврейского происхождения.