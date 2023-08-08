"Так как нас поддерживают англичане, никто нас не поддерживает": Шевченко о Game4Ukraine

Об этом сообщает "Трибуна".

"Во-первых, хочу поблагодарить всех футболистов, кто присоединился к этому матчу. Вы видите, какое количество игроков – более 40, это очень приятно и важно. Очень важно поблагодарить волонтеров, которые работали очень долго над этой игрой. Я думаю, что все получилось, люди пришли. Очень важно будет сейчас собрать те средства, которые нужны для восстановления школы – это сверхглавное", - сказал Андрей Шевченко.

Экс-тренер сборной Украины также отметил поддержку англичан.

"Думаю, это очень важный сигнал был для всего мира, потому что, насколько я знаю, трансляция была где-то на 200 стран. Так, как нас поддерживают англичане, никто нас не поддерживает. Они здесь дали зеленый свет для всего. СМИ очень нас поддерживают, люди нас поддерживают. Я думаю, это главное для Украины сегодня", - сказал Шевченко.

Game4Ukraine

Game4Ukraine организовали послы фандрейзинговой платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Игра прошла в Лондоне, на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Цель – собрать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Учебное заведение обстреляли русские войска 4 марта 2022 года. Ракета прошла через второй и первый этажи. Часть здания полностью разрушена.

В матче Game4Ukraine сыграла команда Александра Зинченко против команды Андрея Шевченко. К благотворительному ивенту привлекли знаменитых украинских и иностранных футболистов, тренеров и даже актеров. Игра закончилась вничью 2:2.

Фото: Getty Images