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Война с Россией: хроника
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OPINION

Так и победим

Мирослав Гай
4 июля, 2023 вторник
14:06
Мнение

Оказалось, что весь мир, не готовый к войне, на ужасном примере Украины начал готовиться. Украина должна быть первой, потому что война сейчас на нашей территории

Война в Украине изменила мир.

Украина, не желая того, стала "полигоном" испытаний вооружения со всего мира. От США до Китая.

Оказалось, что некоторые комплексы ПВО США сбивают почти все ракеты РФ, которые до этого считались не сбивающимися, но это дорого. Они, правда, сами об этом не догадывались, пока не попытались.

Оказалось, что РФ превосходит большинство стран мира в средствах РЭБ, но она вынуждена заказывать дроны в Иране и во всех своих современных вооружениях использует микросхемы из других стран.

Оказалось, что некоторые разработки в Украине не только конкурентоспособны, но иногда более эффективны и теперь их хотят другие страны.

А некоторые разработки в Европе могут и закрыться.

Оказалось, что китайские "свадебные" бытовые дроны будут решать судьбу боя.

Оказалось, что дроны станут не будущим войны, а стали реальностью и теперь у них будущее.

Оказалось, что дальнобойная артиллерия является фактором победы.

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Оказалось, что танки и БМП все еще нужны. А значит, противотанковые средства нужны еще больше. А украинские ПТРК стали на уровне мировых, а кое-где показывают и лучшие показатели, особенно в цене.

Оказалось, что системы минных заграждений работают как в Первую, Вторую, так и Третью мировую войну.

Оказалось, что пехота важна, и она нуждается в еще большей логистике и обеспечении. Что пехотная лопата крайне важна, а блиндаж нужно делать в три наката.

Оказалось, что мир не готовился к войне и не способен технически обеспечить достаточно даже войну между двумя странами, не только войну мировую.

Оказалось, что всеобщая воинская повинность, как в Израиле, имеет смысл.

Оказалось, что иногда имея деньги невозможно купить оружие, сделать. И наоборот, найдя оружие, его не купить за никакие деньги.

Оказалось, что война нуждается в инженерах, менеджерах оборонной сферы и компетенциях, недостающих в мире.

Компания Raytheon Technologies, которая является производителем ПЗРК Stinger, пригласила инженеров-пенсионеров, чтобы они обучали ее сотрудников в производстве ракет Stinger.

А в Украине иногда забронировать не могут, шлют ведущих специалистов в пехоту.

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Оказалось, что весь мир, не готовый к войне, на досадном примере Украины начал готовиться.

Такой милитаризации мир не видел со Второй мировой.

Украина должна быть первой, потому что война сейчас на нашей территории.

Мы должны иметь чужое и благодарить. Должны иметь свое и работать для этого.

Должны стать одними из первых. Потому что мы "полигон", а не другие государства. Имеем право. Главное, не упустить свой шанс.

Так и победим.

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Об авторе. Мирослав Гай, актер, волонтер, воин ВСУ, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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