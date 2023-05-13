Мы вроде бы стали старше, не взрослыми, старшими, не совсем школьниками, а пионерами. Пятый класс, мы были детьми. День победы, 30 лет, вечный огонь, возложение венков, пионерский салют. Это был своего рода театр. Труппа любителей – актеры, они же зрители. В это не верил никто, ни взрослые, ни дети, даже сами ветераны, они еще тогда были живы. Настоящие ветераны войны.

Наши дети не знают, что такое пионерская линейка – кто такие комсомольцы и ленинцы. На наших улицах не осталось следов от названий. Мы разбили головы их идолам и выбросили на помойку их вождей. Мы снесли все эти монументы, этих абстрактных Алеш, но этого оказывается мало. Мы это знаем, здесь, на Западе, мы прошли это давно, в самом начале, на заре Независимости. Каждая будка, каждый киоск на стадионе выкрашены в сине-желтые цвета, каждый спорткомплекс, бассейн, стадион имеет одну "Украину". Вместо Ленина у нас стало Бандеры. Поезд по маршруту Львов – Москва был самым прибыльным. Даже в начале АТО, — Иловайск, Дебальцево, — галичане дальше ехали строить Москву, резать лес, нефть искать в Московии. Восток и Центр Украины начал красить в национальные цвета опоры мостов, стояки, перила, вообще все подряд. И притом русская попса, их язык кругом и их объяснение "так проще". Мы все это прошли.

Здесь, на Западе, мы прошли это давно, в самом начале, на заре Независимости. Каждая будка, каждый киоск на стадионе выкрашены в сине-желтые цвета, каждый спорткомплекс, бассейн, стадион имеет одну "Украину". Вместо Ленина у нас стало Бандеры

На вокзале во Львове табло "Львов – Победа, Львов — Лисичанск… Львов — Донецк". Детские коляски, много пустых колясок на рынке. Пустые автобусы, они должны были возить детей, только нет детей, потому что их убила война.

Так и было, но так быть не должно. Почему мы берем в светлое будущее всю фальшь, весь яд совдепии, всю эту чесотку коррупции, весь этот обман? Мы покупаем всех: учителей, врачей, мы покупаем дипломы и справки… мы дошли до того, что покупаем места на престижном кладбище. Мы покупаем даже прошлое.

Так и было, но так быть не должно. Почему мы берем в светлое будущее всю фальшь, весь яд совдепии, всю эту чесотку коррупции, весь этот обман? Мы покупаем всех: учителей, врачей, мы покупаем дипломы и справки… мы дошли до того, что покупаем места на престижном кладбище. Мы покупаем даже прошлое

Мы? Потому что не один, не два, но очень многое, к счастью, не все. Наши медиа опять же, к счастью, не все. "Хлеба и зрелищ?" Да, стадо нуждается в пище для своих пустых голов? Что вы лепите идолов из этих очередных "никто и ничто", кто эти пластмассовые головы: "Герой шоу…..встретился, купил морозилку?!", "Участница проекта на откровенном фото".

Вам нужны герои – вот они здесь рядом, на улице, в военном госпитале и да, там на войне.

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Вам мало крови, мало страстей, хочется сильных эмоций, так чтобы по коже пошло, чтобы бросило в пот? Оторвите свой зад от теплых диванов и выйдите во двор. Спасайте собак, если с людьми не интересно, живыми людьми, а не с этим силиконом из телевизора, виртуального пространства?

На наших улицах еще скрываются тени прошлых богов, мы не имеем право об этом забывать, мы должны быть достойны ее.

Зачем вы толкаете старье в юные сердца? Наши дети учатся на нашем примере и видят эту фальшь – к счастью, не все понимают.

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В телефоне стонадцать раз в день "Абонент говорит… Слава Украине! Героям Слава!". Нельзя так, это сакральные слова! Мы говорили их шепотом в кругу верных, своих, это был вызов, как и рисовали трезубцы и флаг в те далекие времена. Коммуна такое не прощала, если бы поймала, была бы беда. Вышиванка – символ, ее ежедневно не одевают, иначе это просто рубашка.

На наших улицах еще скрываются тени прошлых богов, мы не имеем право об этом забывать, мы должны быть достойны ее – Победы. Потому что, если бы пафосно это не звучало, но по-другому нельзя, на нас "смотрят с темных небес погибшие поэты и герои, все те, кто положил жизнь за будущее твое".

Специально для Эспрессо

Об авторе. Майкл Мышкало (Михаил Мышкало), журналист, писатель

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