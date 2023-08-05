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OPINION

Так будут ли выборы?

Ольга Айвазовская
5 августа, 2023 суббота
10:03
Мнение

Меня беспокоит, что мы до сих пор не отделяем честное от праведного

Уже несколько дней несется новая волна дискуссии вокруг темы выборов в Украине. В этот раз ее запустил Руслан Стефанчук, который сообщил в интервью, что прямого запрета организовывать выборы в Конституции нет. И все, на первый взгляд, говорят о том же, но продолжают спорить друг с другом.

Действительно, прямого запрета нет в Основном законе, но его устанавливает профильный закон о правовом режиме военного положения. Конституцию сейчас никто не может изменить, а вот закон, как будто, очень несложно, имея формально 226 голосов.

Впрочем, мне трудно представить, как депутаты сами укорачивают срок, особенно те, которым места в списках рейтинговых партий на послевоенных выборах не найдется, и они уже об этом знают или догадываются. Конституция запрещает фактически прекращать полномочия парламента и продлевает их, с целью обеспечения непрерывности власти, вплоть до первого заседания новоизбранной ВРУ, которая избирается после окончания военного положения. Таким образом, она исключает любую возможность проведения парламентских выборов, которые должны произойти в этом году в последнее воскресенье октября.

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Все говорят, что в этом году выборов не может быть, как и до конца военного положения, но из-за критического недоверия между политическими группами начинают суетиться.

Выборами сейчас никто не занимается настолько, что даже не хочет полноценно говорить на очень большие и объемные темы будущего, которое придет. Вместо того чтобы ждать его, над ним нужно работать и не перекладывать ответственность на головы военных.

Мы должны сохранить демократическую систему, при которой каждый гражданин с правом голоса имеет право управлять своим государством и через выборы. Неужели кто-то хочет избавиться от того, что нас отличает от страны-агрессора? А для этого необходимо не просто разместить еще одну функцию в приложении Дия, а обеспечить полную включенность в процесс граждан, независимо от их места нахождения.

Мы уже опоздали со многими процессами, в частности:

  • как организовать инклюзивную полноценную кампанию на послевоенных выборах, если за границей будет оставаться 20% граждан, а наше и европейское законодательство и формально, и фактически запрещает проведение полноценного цикла агитации и информирования?
  • какую избирательную систему применить, чтобы парламент был репрезентативным (сейчас количество мандатов в округе привязано к явке избирателей), потому что недопредставительство или перепредставительство серьезно подорвет его легитимность;
  • что делать с освобожденными территориями, оккупированными с 2014 года? Какова процедура выхода из двойного гражданства, чтобы они стали избирателями или иностранцами на нашей территории, если кто-то решит оставлять себе российский паспорт (на них должны тогда распространяться нормы законодательства об иностранных гражданах без права голоса);
  • что делать с административными границами общин, которые потеряли абсолютное большинство жителей, или полностью уничтожены, а возвращение избирателей там мало вероятным в перспективе лет, необходимых для восстановления и разминирования;
  • будут ли женщины, выехавшие за границу на длительный период и вернувшиеся, иметь право баллотироваться, ведь они формально нарушили ценз оседлости;
  • каким будет порядок возобновления работы партий, медиа и т.п.;
  • какой будет форма голосования за границей, если в сотни раз больше участков не удастся открыть, почтовому голосованию полностью доверяет только 8% граждан, электронное голосование опасно для нас, а преждевременное голосование нужно правильно прописать и оно все же требует значительных инвестиций граждан на логистику.

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Еще есть 100 500 вопросов, которые здесь никто не будет читать, но мы с Гражданской сетью ОПОРА уже проводим эксперименты, организовываем исследования, делаем опросы и фокус-группы, интервью, чтобы выбрать оптимальные решения.

Поэтому мухи и страхи о политических деятелях и демократических вызовах я бы рассматривала отдельно.

У нас очень много работы, чтобы не потерять то, ради чего храбрые воюют и обороняют.

Источник

Об авторе. Ольга Айвазовская, глава правления Глобальной сети национальных наблюдателей за выборами (GNDEM)

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