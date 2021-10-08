Так будет всегда, - тренер сборной Украины Петраков дал очень лаконичную пресс-конференцию перед матчем против Финляндии
И. о. главного тренера Александр Петраков лаконично провел пресс-конференцию перед матчем отбора ЧМ-2022 против Финляндии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Петраков общался с журналистами как вживую, так и через Zoom-конференцию, но был необычно очень лаконичным. На лице тренера не было никаких эмоций.
- На вас лица нет. Что-то случилось или просто настроены серьезно?
- Нормальное лицо.
- Есть какие-то свежие травмы в команде?
- Нет.
- Какие ощущения перед завтрашним матчем. Есть такое, что нужно обязательно победить?
- Есть такое ощущение.
- В последних матчах сборная пропускала в конце матча. Удалось найти причину? Как это не повторить в ближайших матчах?
- Постараемся не повторить больше этих ошибок.
- Чувствуется в команде давление, которое было на протяжении двух недель?
- Давления уже нет.
- Это для вас самое тяжелое испытание за последние годы?
- Испытание очень серьезное.
- Малиновский мало играет. Есть ли какие-то проблемы, из-за чего он так мало играет?
- Малиновского нет сейчас в команде, поэтому без комментариев (ответил пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский)
- Насколько хорошо вы знаете финскую команду?
- Хорошо знаю, много посмотрел матчей. Всех знаю. Хорошо подготовился к матчу, завтра увидите.
- Вы впервые так коротко отвечаете на пресс-конференции. Или вас заменили, или вы обиделись на прессу после прошлого раза. Что случилось?
- Да будет всегда.
- Сегодня играет Украины U-21 против Франции. Будете следить за матчем после тренировки?
- Физически не успею посмотреть, - заключил Петраков пресс-конференцию.
Сборную Украины ждут отборочные матчи ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).
Сборная Украины 5 очков и занимает в группе D второе место. Францию имеет 12 пунктов и лидирует. В Финляндии 5 баллов, Боснии и Герцеговины и Казахстана - по 3.
Видео с пресс-конференции:
- Напомним, 5 сентября Александр Петраков признался, что у него возникло недоразумение с хавбеком Русланом Малиновским.
- 13 сентября Александр Петраков заявил, что полузащитник Руслан Малиновский отказался играть против Чехии.
- 17 сентября Александр Петраков обнародовал список игроков сборной Украины , в котором не оказалось Руслана Малиновского.
- 4 октября и.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков эмоционально отреагировал на вопрос журналистов, почему он не вызвал в команду Руслана Малиновского.
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