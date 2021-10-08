Так будет всегда, - тренер сборной Украины Петраков дал очень лаконичную пресс-конференцию перед матчем против Финляндии

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Петраков общался с журналистами как вживую, так и через Zoom-конференцию, но был необычно очень лаконичным. На лице тренера не было никаких эмоций.



- На вас лица нет. Что-то случилось или просто настроены серьезно?



- Нормальное лицо.



- Есть какие-то свежие травмы в команде?



- Нет.



- Какие ощущения перед завтрашним матчем. Есть такое, что нужно обязательно победить?



- Есть такое ощущение.



- В последних матчах сборная пропускала в конце матча. Удалось найти причину? Как это не повторить в ближайших матчах?



- Постараемся не повторить больше этих ошибок.



- Чувствуется в команде давление, которое было на протяжении двух недель?



- Давления уже нет.



- Это для вас самое тяжелое испытание за последние годы?



- Испытание очень серьезное.



- Малиновский мало играет. Есть ли какие-то проблемы, из-за чего он так мало играет?



- Малиновского нет сейчас в команде, поэтому без комментариев (ответил пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский)



- Насколько хорошо вы знаете финскую команду?



- Хорошо знаю, много посмотрел матчей. Всех знаю. Хорошо подготовился к матчу, завтра увидите.



- Вы впервые так коротко отвечаете на пресс-конференции. Или вас заменили, или вы обиделись на прессу после прошлого раза. Что случилось?



- Да будет всегда.



- Сегодня играет Украины U-21 против Франции. Будете следить за матчем после тренировки?



- Физически не успею посмотреть, - заключил Петраков пресс-конференцию.

Сборную Украины ждут отборочные матчи ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).

Сборная Украины 5 очков и занимает в группе D второе место. Францию имеет 12 пунктов и лидирует. В Финляндии 5 баллов, Боснии и Герцеговины и Казахстана - по 3.



Видео с пресс-конференции:

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