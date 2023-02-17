Он не сдается уже более полугода и уже даже получил второе название – украинский Верден. Конечно, это БАхмут. Однако чаще, особенно от ведущих информационного телемарафона, да и не только от них, приходится слышать БахмУт с ударением на последнем слоге. Многим такой вариант названия не нравится, другим, напротив, соцсетями даже начали разгонять версию, что только так и не иначе.

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Сторонники версии БахмУта аргументируют, что, мол, так говорят местные. На то, кто отстаивает версию Бахмута, не без иронии отвечают, что местные говорят и "здравствует", и "водка", а еще "УкрАинка" вместо "УкраИнка", кстати, также название населенного пункта, как и "СлАвянск" вместо СлавЯнска, то что и это за ними повторять? И издевательски рифмуют "БахмУт – хомут", и вдобавок цитируют словари, древние и современные, где прописано-таки БахмУт. А еще приводят в пример Мангуш под Мариуполем, которому в свое время также вернули старое название вместо Первомайского.

Сторонники версии БахмУта аргументируют, что, мол, так говорят местные. На то, кто отстаивает версию Бахмута, не без иронии отвечают, что местные говорят и "здравствует", и "водка", а еще "УкрАинка" вместо "УкраИнка"

Еще одни пытаются найти "золотую середину", с одной стороны, согласны, что порой можно и по местным повторить, так сказать, для лучшего взаимопонимания, а с другой – не столь часто и не каждый раз на всю страну. Словом, начался очередной языковой срач, в котором никто не хочет уступить принципами. Но сейчас ли для этого время, вот вопрос? Мы еще, кажется, войны не выиграли, чтобы настолько расслабиться.

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По-моему, пока можно так и так, и БАхмут, и БахмУт. Главное, чтобы не Артемовск. Кстати, россияне упорно продолжают штурмовать именно его, действительно уже несуществующий город, не признавая возвращения исторического названия. А нам сначала надо выгнать из нашей земли супостата, а потом уже решать проблему ударения. Может, даже научную конференцию по этому поводу созвать, а почему бы и нет? Но это уже, конечно, после Победы, не раньше.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ДУК ПС.