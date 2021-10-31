Таисия Петрова, стрелявшая из арбалета по учителям в Полтаве, признана невменяемой

Об этом информирует Еспресо.TV.



"Согласно выводам эксперта, в момент совершения общественно-опасного действия девушка не могла осознавать своих действий и руководить ими, поэтому она не подлежит уголовной ответственности", - сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.





Арбалет, из которого стреляла Петрова

Так что нападающую решено лечить в психиатрической клинике.



Справка



В соответствии с ч. 2 ст. 19 Уголовного кодекса Украины, не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния, предусмотренного Кодексом, "находилось в состоянии невменяемости".



К такому лицу по решению суда могут быть применены меры медицинского характера.