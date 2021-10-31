Таисия Петрова, стрелявшая из арбалета по учителям в Полтаве, признана невменяемой
Полтавской окружной прокуратурой в суд направлено ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 19-летней жительницы Полтавы Таисии Петровой по факту совершения ею оконченного покушения на умышленное убийство двух человек (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК). Украины)
Об этом информирует Еспресо.TV.
"Согласно выводам эксперта, в момент совершения общественно-опасного действия девушка не могла осознавать своих действий и руководить ими, поэтому она не подлежит уголовной ответственности", - сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.
Арбалет, из которого стреляла Петрова
Так что нападающую решено лечить в психиатрической клинике.
Справка
В соответствии с ч. 2 ст. 19 Уголовного кодекса Украины, не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния, предусмотренного Кодексом, "находилось в состоянии невменяемости".
К такому лицу по решению суда могут быть применены меры медицинского характера.
- Напомним, 6 сентября этого года бывшая ученица коммунального учреждения "Полтавская общеобразовательная школа I-III ступеней № 11 Полтавского городского совета" зашла в помещение учебного заведения и из арбалета Man Kung "МК-150 AIR", предварительно приобретенного в сети, выстрелила в двух педагогов .
- В результате инцидента учителя получили травмы.
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