Ведь к беспилотникам, массово атакующим столицу России, может быть прикручен и другой, в том числе ядерный заряд.

И тогда уже неважно куда они там долетели. Имеет значение то, что российская система ПВО не в состоянии их перехватить на подлете. Причем речь идет об обычных беспилотниках, которые можно приобрести, ну почти в каждом "алиэкспрессе". А что если речь пойдет о современном технологическом оружии?

В системе мирового ядерного сдерживания иметь эффективную систему ПВО – дело принципа. Ибо она дает возможность поразить врага и не получить ответный удар.

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Поэтому таинственные беспилотники над Москвой навсегда убивают геополитический авторитет России. Они ставят ее не только во вторую, а третью лигу стран, просто физически не имеющих эффективной системы ПВО, способной прикрыть собственные "центры принятия решений".

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Об авторе. Сергей Таран, политолог

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