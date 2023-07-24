Таинственные беспилотники над Москвой убивают мифы о России
Каждый беспилотник над Москвой – это сигнал всем геополитическим хищникам, что Россия беззащитна перед другими ядерными державами
Ведь к беспилотникам, массово атакующим столицу России, может быть прикручен и другой, в том числе ядерный заряд.
И тогда уже неважно куда они там долетели. Имеет значение то, что российская система ПВО не в состоянии их перехватить на подлете. Причем речь идет об обычных беспилотниках, которые можно приобрести, ну почти в каждом "алиэкспрессе". А что если речь пойдет о современном технологическом оружии?
В системе мирового ядерного сдерживания иметь эффективную систему ПВО – дело принципа. Ибо она дает возможность поразить врага и не получить ответный удар.
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Поэтому таинственные беспилотники над Москвой навсегда убивают геополитический авторитет России. Они ставят ее не только во вторую, а третью лигу стран, просто физически не имеющих эффективной системы ПВО, способной прикрыть собственные "центры принятия решений".
Об авторе. Сергей Таран, политолог
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