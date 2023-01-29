Таиландский активист приговорен к 28 годам за критику монархии, - AP

Об этом сообщили в Associated Press.

В четверг суд в Таиланде вынес приговор 27-летнему политическому активисту, его ждет до 28 лет заключения за публикацию сообщений в Facebook. Отмечается, что тексты "порочили монархию страны". Одновременно две молодые женщины, обвиненные в таком же преступлении, продолжили голодовку после госпитализации.

Суд в северной провинции Чианграй признал, что Монкхон Тиракот нарушил закон об оскорблении величества в 14 из 27 постов, за которые его арестовали в августе прошлого года. Закон распространяется на действующего короля, его королеву и наследников, а также любого регента.

"Закон об оскорблении величества предусматривает от трех до 15 лет тюремного заключения за оскорбление монархии, но критики говорят, что он часто используется как инструмент подавления политического инакомыслия", - утвердили журналисты в AP.

6 октября в Таиланде бывший полицейский напал на детсад, погибли более 30 человек. В частности, он использовал нож. После этого дома застрелил жену, ребенка и покончил с собой.