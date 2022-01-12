Таиланд введет сбор с иностранных туристов

Об этом сообщает Bangkok Post .



Страна введет сбор с туристов в размере 300 бат (около 246 грн или $9).



Как заявил пресс-секретарь правительства Таиланда Тханакон Бунконгванчан в среду, сбор будет включен в стоимость авиабилетов. Также правительство рассматривает возможность введения сбора для туристов, прибывающих в страну наземным транспортом.



Плата в размере 300 бат будет использована для развития туристических аттракционов и страхования от несчастных случаев или смерти туристов.



Как заявили в Министерстве туризма и спорта Таиланда, введение сбора увеличит доходы от туризма в этом году до 1,3-1,8 трлн бат ($38-53 млрд). В целом в 2022 году правительство страны ожидает от 5 до 15 млн иностранных туристов.



По словам Бунконгванчана, правительство продолжит свои кампании по популяризации туризма, несмотря на распространение штамма коронавируса "Омикрон".



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