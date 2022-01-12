Таиланд введет сбор с иностранных туристов
Таиланд с апреля 2022 года введет сбор с иностранных туристов, который будет включен в стоимость авиабилета
Об этом сообщает Bangkok Post .
Страна введет сбор с туристов в размере 300 бат (около 246 грн или $9).
Как заявил пресс-секретарь правительства Таиланда Тханакон Бунконгванчан в среду, сбор будет включен в стоимость авиабилетов. Также правительство рассматривает возможность введения сбора для туристов, прибывающих в страну наземным транспортом.
Плата в размере 300 бат будет использована для развития туристических аттракционов и страхования от несчастных случаев или смерти туристов.
Как заявили в Министерстве туризма и спорта Таиланда, введение сбора увеличит доходы от туризма в этом году до 1,3-1,8 трлн бат ($38-53 млрд). В целом в 2022 году правительство страны ожидает от 5 до 15 млн иностранных туристов.
По словам Бунконгванчана, правительство продолжит свои кампании по популяризации туризма, несмотря на распространение штамма коронавируса "Омикрон".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.53
Покупка 27.53Продажа 27.79
-
EUR
Покупка 31.11Продажа 31.55
- Актуальное
- Важное