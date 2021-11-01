Таиланд разрешил въезд вакцинированным туристам из более чем 60 стран
С понедельника, 1 ноября, Таиланд открывается для полностью вакцинированных иностранных туристов из более чем 60 стран
Об этом сообщает BBC .
МИД Таиланда пополнил список государств, граждане которых освобождаются от карантина во время въезда с 1 ноября на территорию королевства.
Теперь в списке 63 страны, однако, Украины там нет.
Так, аэропорты, обслуживающие Бангкок и Пхукет, открылись для Великобритании, Китая, Японии, США и большинства стран Европы.
Ожидается, что в эти аэропорты 1 ноября прибудут десятки тысяч путешественников. Ранее вакцинированные туристы должны были пройти как минимум семидневный карантин в гостиницах.
По прогнозам, в следующем году количество туристов вырастет до 15 млн., что принесет более 30 миллиардов долларов.
В настоящее время в Таиланде полностью вакцинировано около 42% населения.
По данным сайта Worldometer, в Таиланде с начала пандемии коронавируса зафиксировали более 1,9 млн случаев COVID-19, из них – 19,2 тыс. смертей и 1,8 млн выздоровлений.
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