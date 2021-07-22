Таиланд разрабатывает три вакцины против коронавируса, они должны быть готовы в начале 2022 года
Таиланд заявил, что три вакцины против COVID-19 будут готовы к использованию в начале 2022 года
Об этом сообщает NNT, передает Укринформ .
Разработкой первой вакцины (ChulaCov19), занимаются специалисты факультетов Университета Чулалонгкорн и Университета Пенсильвании. Она сейчас проходит испытания на людях.
Вторая вакцина - HXP-GPO Vac была разработана в рамках сотрудничества Государственной компании Таиланда, Университета Махидол и американского института PATH. Его также испытывают на людях.
Третья вакцина - Baiya SARS-CoV-1 Vax 1, произведенная из листьев табака специалистами компании Baiya Phytopharm и Университета Чулалонгкорн. Ожидается начало этапа испытания препарата на людях.
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