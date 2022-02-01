Таиланд ослабит правила въезда для вакцинированных от COVID-19 иностранцев

Об этом пишет Bangkok Post .



Со среды, 2 февраля, Таиланд снова запускает для вакцинированных от коронавируса туристов программу Test&Go. Так, туристы будут только делать ПЦР-тест на первый и пятый день после пересечения границы. На эти два дня у них обязательно должен быть забронированный отель.



Кроме того, людям рекомендуют оформить страхование, покрывающее расходы на лечение COVID-19. Также нужно указать местоположение и загрузить приложение для отслеживания соблюдения правил Thailand Pass.



Обязательный карантин по прибытии в Таиланд для вакцинированных иностранцев был отменен.



Как отмечает издание, это было сделано для поддержки туристической отрасли.



Всего за 2022 год в Таиланд прибыло 185 037 иностранцев, в 6 802 зарегистрировали коронавирус.

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