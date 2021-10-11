Таиланд ослабил ограничения для вакцинированных туристов из отдельных стран
Власти Таиланда решили ослабить требования для вакцинированных туристов, въезжающих в страну
Об этом заявил тайский премьер-министр Прают Чан Оча, сообщает Reuters.
С 1 ноября для граждан некоторых стран, которые сделали прививку от COVID-19, отменят обязательный карантин. В список вошли Великобритания, Сингапур, Германия, Китай и США. Сейчас в стране признаются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.
Он напомнил о разрушительном ударе, который эпидемия нанесла по экономике Таиланда. По словам премьера, если в Таиланде зафиксируют "Дельта" -штам коронавируса, правительство будет готово вернуть ограничения.
В прошлом году доходы Таиланда от туризма упали на $ 50 млрд. В этом году местные власти ожидают лишь 100 тыс. иностранных путешественников.
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