Об этом сообщает Reuters.

Стало известно, что 9 июня Таиланд официально легализовал выращивание и потребление марихуаны в продуктах питания. Страна стала первым государством в Азии, которое это сделало.



Легализация произошла в целях развития сельского хозяйства и туристического сектора. Отмечается, что курение марихуаны все еще запрещается законом.



Так, на нарушителей могут подать жалобу, и тогда им грозит 3 месяца лишения свободы и штраф в размере 25 тыс. бат (около 15 тыс. грн).



Кроме того, хранение и продажа экстрактов каннабиса, содержащих более 0,2% его психоактивного ингредиента, тетрагидроканабинола (ТГК), также запрещено.



Производители каннабиса должны зарегистрироваться в государственном приложении PlookGanja или выращивать растение. По словам представителя министерства здравоохранения Пайсана Данкхума, в приложении уже зарегистрировались почти 100 000 человек.



Министерство здравоохранения Таиланда заявило, что одобрило 1181 продукт, включая косметику и пищевые продукты, содержащие экстракты каннабиса. Власти ожидают, что отрасль заработает до 15 миллиардов бат ($435,16 млн) до 2026 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb