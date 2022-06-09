Таиланд легализовал выращивание и потребление марихуаны
Страна стала первым государством в Азии, легализовавшим это наркотическое вещество
Об этом сообщает Reuters.
Стало известно, что 9 июня Таиланд официально легализовал выращивание и потребление марихуаны в продуктах питания. Страна стала первым государством в Азии, которое это сделало.
Легализация произошла в целях развития сельского хозяйства и туристического сектора. Отмечается, что курение марихуаны все еще запрещается законом.
Так, на нарушителей могут подать жалобу, и тогда им грозит 3 месяца лишения свободы и штраф в размере 25 тыс. бат (около 15 тыс. грн).
Кроме того, хранение и продажа экстрактов каннабиса, содержащих более 0,2% его психоактивного ингредиента, тетрагидроканабинола (ТГК), также запрещено.
Производители каннабиса должны зарегистрироваться в государственном приложении PlookGanja или выращивать растение. По словам представителя министерства здравоохранения Пайсана Данкхума, в приложении уже зарегистрировались почти 100 000 человек.
Министерство здравоохранения Таиланда заявило, что одобрило 1181 продукт, включая косметику и пищевые продукты, содержащие экстракты каннабиса. Власти ожидают, что отрасль заработает до 15 миллиардов бат ($435,16 млн) до 2026 года.
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