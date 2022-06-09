English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Таиланд легализовал выращивание и потребление марихуаны

Таиланд легализовал выращивание и потребление марихуаны

9 июня, 2022 четверг
12:40
Мир

Страна стала первым государством в Азии, легализовавшим это наркотическое вещество

Об этом сообщает Reuters.

Стало известно, что 9 июня Таиланд официально легализовал выращивание и потребление марихуаны в продуктах питания. Страна стала первым государством в Азии, которое это сделало.

Легализация произошла в целях развития сельского хозяйства и туристического сектора. Отмечается, что курение марихуаны все еще запрещается законом.

Так, на нарушителей могут подать жалобу, и тогда им грозит 3 месяца лишения свободы и штраф в размере 25 тыс. бат (около 15 тыс. грн).

Кроме того, хранение и продажа экстрактов каннабиса, содержащих более 0,2% его психоактивного ингредиента, тетрагидроканабинола (ТГК), также запрещено.

Производители каннабиса должны зарегистрироваться в государственном приложении PlookGanja или выращивать растение. По словам представителя министерства здравоохранения Пайсана Данкхума, в приложении уже зарегистрировались почти 100 000 человек.

Министерство здравоохранения Таиланда заявило, что одобрило 1181 продукт, включая косметику и пищевые продукты, содержащие экстракты каннабиса. Власти ожидают, что отрасль заработает до 15 миллиардов бат ($435,16 млн) до 2026 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
марихуана
легализация наркотиков
Читайте также:
8 июня, 2022 среда
Лавров назвал условие, при котором станет возможной встреча Зеленского с Путиным
Европарламент
7 июня, 2022 вторник
Европарламент не нашел оснований для размораживания процесса вступления Турции в ЕС
7 июня, 2022 вторник
"Довольно поднимать тему оружия для Украины": премьер Болгарии подтвердил, что его страна не будет предоставлять никакого вооружения
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.05
    Покупка 34.05
    Продажа 34.99
  • EUR
    Покупка 36
    Продажа 37.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
9 июня
12:47
Продавали место на выборах в Раду за $2,5 млн: в Киеве задержали главу и руководителя ячейки политической партии
12:40
Россияне нанесли ракетный удар по Житомирщине: повреждено многоэтажное здание
12:14
Представительство SpaceX скоро начнет активно работать в Украине
12:13
Генсек НАТО отменил визит в Германию из-за состояния здоровья, - Spiegel
11:51
Алексей Резников
Резников: начальный запрос ВСУ на 155-мм артиллерия выполнен на 90%
11:46
Анджей Дуда
Польша уже отправила Украине техники и оружия на $2 млрд
11:42
газопровод
На Харьковщине в 5 тыс. домов возобновили газоснабжение
11:35
Volkswagen предложил 200 российским сотрудникам добровольно уволиться за 6 окладов
11:32
Российские саперы подрываются при установке в Херсонской области мин 50-х годов, - разведка
11:17
В Мариуполе захватчики сносят обстрелянные дома вместе с телами погибших, - советник мэра
11:14
В ЕС начались самые масштабные в истории учения сил ПВО НАТО
11:00
Вживую
Ситуация в Донецкой области и работа Госпитальеров на передовой
10:36
Украинские десантники и пехотинцы уничтожили российскую военную технику и более 10 оккупантов
10:35
Эксклюзив
В Херсонской области враг начал использовать еще больше артиллерии, - полковник Костенко
10:33
В Харькове российские снаряды попали в кафе, библиотеку и магазин, есть погибшие и раненые
10:28
Анджей Дуда
"Говорил ли так кто-нибудь с Гитлером?": Дуда раскритиковал регулярные разговоры Шольца и Макрона с Путиным
10:15
ГБР
Силовой разгон студентов с Майдана в 2013 году: ГБР позволило провести спецрасследование в отношении экс-заместителя главы СНБО Сивковича
10:08
Эксклюзив
Сергей Згурец
Вовлечение белорусов в войну маловероятно: большинство войск сконцентрировано на границе с Польшей, - Сергей Згурец
09:58
Эксклюзив
Волну наступления на Северодонецк мы сбили, - глава Совета резервистов сухопутных войск Тимочко
09:46
Инфографика
Около 31,7 тыс. оккупантов, 1398 танков и 562 беспилотника: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:42
На фото Владимир Зеленский
Пора быть влиятельными на сто процентов. Мы можем обеспечить поражение тирании, - Зеленский выступил на TIME100 Gala
09:21
Россия выпустила по территории Украины более 2,6 тыс. разных ракет с начала полномасштабного вторжения
09:20
Россия обстреляла Шалыгинскую общину в Сумской области из минометов и артиллерии
09:20
Полномасштабное вторжение РФ в Украину: 488 детей получили ранения
09:06
Продовольственный, энергетический и финансовый кризис коснется большинства стран мира и скажется на жизни 1,6 млрд человек, – ООН
09:02
Россияне заставляют мариупольцев проходить фильтрацию за пределами города и ждать ее по нескольку дней
08:51
"Провокации" с применением химвеществ от СБУ и "вербовка" иностранных наемников: СНБО обнародовал новую подборку российских фейков
08:30
Оккупанты обстреляли аммиачный цех химзавода "Азот". За сутки в Луганской области погибли 4 человека, еще 6 получили ранения
07:58
Россияне 5 раз обстреляли Днепропетровщину: разрушены дома
07:47
Оккупанты ищут слабые места в обороне Северодонецка и ведут штурмовые действия по нескольким направлениям, - Генштаб ВСУ
07:43
"Безумие на двоих": режиссер "Джокера" объявил о начале работы над сиквелом
07:10
Илон Маск
Акционеры Twitter решат голосованием в конце июля, продавать ли компанию Маску
07:03
В Австрии начал работу еще один украинский почётный консул
06:37
ПЦУ
В Житомирской области за время полномасштабной войны 44 общины московского патриархата перешли в ПЦУ
06:30
Роналду
Лига наций: расписание матчей и трансляций четверга
06:20
В Украине 9 июня отправится один дополнительный эвакуационный поезд
06:06
На фото мемориал в Вильнюсе
В Вильнюсе демонтируют скульптуры советских солдат
06:00
Лига наций: результаты всех матчей среды
05:35
На разминирование украинских портов может уйти несколько месяцев, - ООН
05:34
Т-62
Россияне перебросили танки Т-62 на Запорожье, чтобы увеличить контроль над трассой, - ISW
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV