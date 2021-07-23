Таджикистан заявил, что примет до 100 тыс. беженцев из Афганистана
Таджикистан готов разместить до 100 тыс. беженцев из Афганистана и рассматривает возможность увеличения своих возможностей для их содержания
Об этом заявил заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Эмомали Иброхимзода, передает Anadolu .
Таджикистан готов принять и разместить на своих приграничных полигонах около 100 тыс. беженцев из Афганистана.
По его словам, в случае необходимости Таджикистан может принять еще больше беженцев.
"Мы изучаем возможности приема афганских беженцев вместе с международными организациями", - сказал чиновник.
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Заместитель главы ведомства отметил, что в ближайшее время на территории района Кушонийон и города Хорог будут сданы в эксплуатацию два специальных склада, где будут храниться палатки, постель, средства гигиены и продукты питания для афганских беженцев.
Кроме того, Иброхимзода напомнил, что 1 574 афганских военных, бежавших в Таджикистан в июле этого года, были отправлены частными самолетами в города Кабул и Мазари-Шариф после оказания необходимой медицинской и социальной помощи.
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В начале июля на территории Таджикистана нашли убежище около 1 500 афганских военных, спасавшихся от атак боевиков движения Талибан. Еще 347 этнических киргизов - граждан Афганистана, в том числе 77 женщин и 177 детей, пересекли границу Таджикистана в Мургабском районе - административной единице в составе Горно-Бадахшанской автономной области.
- В июне Талибан в ходе ночного боя вытеснил правительственные войска с ключевого узла, который открывает путь исламистам для наступления на 4 района провинции Тахар к северу от Кабула.
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- В последние недели талибы вели бои с правительством за четыре провинциальных центра - Газни, Кандагар, а также пограничные с Туркменистаном и Таджикистаном города - Талукан и Кала-Нау. Сами группировки заявляют о контроле 85% территории страны.
- 14 июля на границе талибы захватили важный пограничный пункт между Афганистаном и Пакистаном. Позже в этом районе был убит индийский фотокорреспондент, лауреат Пулитцеровской премии Даниш Сидики
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