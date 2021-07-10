Таджикистан тряхнуло на 5-6 баллов. Есть жертвы

Об этом передает Еспресо.TV .



"В сельском джаамате Лангар Шох, Таджикабадского района, в результате землетрясения погибли 5 человек, двое несовершеннолетних жителей сельского джаамата Хиджборак, Раштского района, получили ранения, они госпитализированы", - рассказывает таджикское информагентство Asia-Plus .



По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, эпицентр землетрясения находился в 165 км к северо-востоку от Душанбе и в 21 км к востоку от Раштского района.



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Сила подземных толчков в эпицентре составила 5-6 баллов, в Душанбе - 2-3 балла.



По предварительным данным в результате подземных толчков в селах Хазорчашма и Ярхаб, сельского джаамата Хиджборак, пострадали 7 жилых домов, в селах Шарх и Саре Шухон, сельского джаамата Ашкелон, Раштского района, - 12 домов.



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