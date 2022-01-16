Таджикистан поднял зарплаты военным
Неизменный с 1994 года единоличный правитель Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ об увеличении зарплат работникам бюджетной сферы, в частности, военным и правоохранителям
Согласно документу, с 1 января должностные оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повышаются на 25%, передает TRT.
Базовый оклад для военных званий от рядового до лейтенанта установлен в размере 830 сомонов ($73), а от звания старшего лейтенанта до генерала армии - 745 сомонов ($66).
Кроме того, с 1 июля на 20% будут увеличены должностные оклады работникам других органов власти и госуправления, учреждений образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты.
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