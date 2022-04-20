Табу нет: в МИД Германии опровергли заявление Бундесвера об отказе от поставок Украине бронетехники

Об этом сообщает DW .

По словам Бербок, поставки Киеву бронетехники не являются табу, даже если такое мнение и возникает на фоне внутринемецких дебатов.

Заявление главы МИД прозвучало вскоре после того, как заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь сказал, что Германия не будет поставлять Украине БМП Marder, чтобы не подорвать обороноспособность НАТО.

Бербок подчеркнула, что правительство ФРГ уже одобрило поставки Киеву бронетехники, но "в краткосрочном плане у Германии нет ничего, что она могла бы поставить действительно быстро и без задержек".

Бербок объяснила, что в этой связи Германия договорилась с партнерами о круговых поставках. Другие страны могут поставлять Украине вооружение советского производства, а Германия будет восполнять дефицит вооружений такого типа, что образуется в этих странах.

"Уже стало очевидно, что президент России Владимир Путин не остановится ни перед чем. Конец этой войны наступит только когда Украина добьется, завоюет его. Поэтому Украине нужно предоставить все, что ей нужно для обороны", - сказала Бербок.

20 апреля заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь заявил, что Германия не будет поставлять Украине БМП Marder , чтобы не подорвать обороноспособность НАТО.

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