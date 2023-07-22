Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что террорист Гиркин уже давно критикует министерство обороны России из-за ведения войны. Однако в последние дни комментарии перешли к прямой критике российского диктатора Владимира Путина и его пребывания у власти.

"Этот шаг, вероятно, разозлит коллег из сообщества милблогеров, а также некоторых военнослужащих, которые преимущественно видят в Гиркине проникновенного военного аналитика и патриота. Он сыграл важную роль в войне России на Донбассе с 2014 года, а в 2022 году провел месяцы на предыдущие месяцы.

В разведке считают, что Стрелков, вероятно, был готов публично критиковать режим Путина после неудачного мятежа Вагнера.

"Хотя Гиркин не является союзником ВПК Вагнера, он, вероятно, был готов расширить границы публичной критики лишь в контексте неудачного мятежа предводителя Вагнера Евгения Пригожина в июне 2023 года. Табу на открытую критику путинского режима значительно ослабло", - отмечают в британской британской британской газете "Дело".

Что известно об аресте Гиркина

21 июля о якобы задержании Гиркина сообщило российское агентство РБК. Отмечалось, что сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома днем. В его квартире работники следственного комитета производят обыск. В российском СМИ сообщили, что по предварительным данным, задержание производилось по заявлению бывшего сотрудника ПИК Вагнера.

Впоследствии на Telegram-канале Гиркина появилось сообщение якобы от его супруги Мирославы Регинской. По ее словам, о местонахождении мужчины ей ничего неизвестно, на связь он не выходил. В момент задержания женщины не было дома. От друзей ей удалось выяснить, что Гиркину предъявлены обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм).

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона назвал задержание Гиркина "особенностями путинского режима". По его словам, Гиркин никогда не был самостоятельной фигурой. Его задержание свидетельствует о том, что между башнями Кремля началось активное противостояние.

Вечером того же дня российский суд отправил Гиркина в СИЗО. Отмечалось, что мещанский суд арестовал Стрелкова по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. BBC сообщает , что его отправили в СИЗО до 18 сентября.

Кроме того, в Москве возле Мещанского суда, где арестовали Игоря Стрелкова, задержали бывшего сотрудника так называемого минобороны ДНР Павла Губарева.