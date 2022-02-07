Таблетки от COVID-19 предусмотрены только для людей из группы риска, а тяжело заболеть может кто-либо, - Скалецкая о необходимости вакцинации

Об этом она заявила в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Вакцинация - это не только вопрос сохранить возможность легко перенести болезнь, но и вопрос коллективного, безопасного пространства для всех. Это больше, чем вопрос индивидуального здоровья. Когда мы говорим об этих таблетках, они помогают при первых симптомах людям из группы риска" не дойти до состояния тяжелого течения. Но заболеть тяжело может человек и не из группы риска, а для них эти препараты не предусмотрены", - сказала Скалецкая.



Экс-министр добавила, что вакцинация - это задача для всех, чтобы "мы жили в максимально безопасной среде и было меньше распространения"



"Этот препарат должен по-другому применяться и здесь ключевая задача, возможно даже поменять протоколы семейных врачей, чтобы они тоже могли этот препарат выписывать", - отметила она.



Скалецкая прокомментировала возможную отмену маскового режима.



"Мы можем лишь прогнозировать, что при хорошем темпе вакцинации и бустерной тоже – до конца года, особенно осенью, когда может быть следующая волна. Мы для всего населения будем иметь более легкую статистику и течение заболеваемости. Это зависит от того, сколько людей будет вакцинироваться. Большинство исследователей считают, что иммунитет нужно будет поддерживать, как, например, с гриппом, забыть маски или нет - это вопрос снять карантин как режим в стране, но маски должны остаться с нами как средство защиты себя в сезонный период заболеваний, даже, если пандемия будет завершена", - подытожила она.

6 февраля, в Украину прибыло 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" , предназначенного для лечения COVID-19.