Разрушение каховской дамбы, в результате которой часть оккупированных россиянами районов оказалась под водой, а другая – еще большая часть, рискует оказаться без воды, в очередной раз показала, что Москва в этой войне не слишком беспокоится о судьбе жителей захваченных ею земель. Даже если и провозглашает их россиянами и заставляет их брать российские паспорта. Империи нужны не люди, а территории. Пусть даже на этих территориях никого не останется – главное, чтобы там были русские военные.

Лозунги защиты "русскоязычных" были лишь поводом для войны. А сами они понадобились разве что для потемкинских "референдумов". Однако, в конце концов, даже их результаты просто "нарисовали". После чего мирные жители вообще стали Кремлю "ненужными". Как видим сейчас, – в буквальном смысле. Если наличие населения все же понадобится продемонстрировать в будущем, оккупационные власти могут его просто завезти из собственной "глубинки". Или же из евразийского "подбрюшья". А потом рассказывать басни вроде освоения "безлюдных" степей "Новороссии", присоединенных Екатериной II.

Похоже, если бы императрица не была женщиной, Путин давно бы провозгласил себя ее "реинкарнацией". Равно год назад заявил, что "продолжает дело" Петра I. А тот, якобы, не захватывал чужие земли, а "возвращал свои".

Если бы императрица Екатерина не была женщиной, Путин уже давно бы провозгласил себя ее "реинкарнацией". Равно год назад заявил, что "продолжает дело" Петра I. А тот, якобы, не захватывал чужие земли, а "возвращал свои"

Ну, как свои? Земли, присоединенные Петром I в начале XVIII столетия, были населены не россиянами. А финно-венгерскими и частично балтскими народами – водью, ижорой, карелами, эстонцами и латышами. И если последним двум впоследствии удалось избавиться от российских властей, то от ижоры по последней переписи остались 264 человека, а от воды - 64. Как видим, доктрина не изменилась – империи нужны территории, а не люди. Украинцев, конечно, миллионы, но и технологии уничтожения за это время успели "усовершенствовать".

Читайте также: Когда Русь стала Украиной

Ну и совсем кощунственно выглядят разглагольствования о "возвращении" Таллина, Риги или Выборга, которые до Петра I ни минуты не были под властью российских властителей. Устье же Невы – которое сегодня занято Петербургом – Иван III получил (а его наследники "очистили" от местного населения) только благодаря захвату и уничтожению Новгорода. А потерял Иван IV Грозный именно потому, что ему захотелось провести "специальную военную операцию" и присоединить к своим владениям еще и Ливонию, то есть нынешнюю Эстонию и Латвию. Совершенно прогнозируемо московиты получили по сусалам от тогдашнего "коллективного Запада" (Речи Посполитой и Швеции) и отползли.

Совсем кощунственно выглядят разглагольствования о "возвращении" Таллина, Риги или Выборга, которые до Петра I ни минуты не были под властью российских властителей. Устье же Невы – которое сегодня занято Петербургом – Иван III получил (а его наследники "очистили" от местного населения) только благодаря захвату и уничтожению Новгорода. А потерял Иван IV Грозный

Читайте также: Называть Крым и Причерноморье Таврией – все равно что оскорблять Украину Малороссией

У Петра I, между прочим, похожая история. На юге. Ибо свои захваты земель он начал не с эстонской ныне Нарвы, а с Азова (видимо, оттуда и такая ненависть к азовцам у нынешнего горлума). Получил эту крепость Петр прежде всего потому, что Порта в это время главные усилия сосредоточила на Западе. А через двенадцать лет, после Полтавы, царю показалось, что он схватил бога за бороду, и он полез в Молдову. Так же ожидаемо получил от султана по сусалам и быстро ретировался. Отказавшись не только от Азова, но и от земель разрушенной им Сечи.

В этом у Кремля действительно есть все шансы "продолжить дело" предшественников – терпя поражение на поле боя. Но, похоже, это сегодня действительно самые эффективные "пилюли от жадности" и имперской спеси.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Алексей Мустафин, украинский журналист, телевизионный менеджер, политик, автор книг научно-популярного направления

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.