Табачный гигант British American Tobacco продает бизнес в России и Беларуси
Один из крупнейших мировых производителей табачных изделий – британский British American Tobacco (ОАО) подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России и Беларуси
Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Покупателем станет консорциум во главе с топ-менеджерами российского подразделения ОАО, которое после завершения сделки будет полностью владеть обоими предприятиями.
После завершения соглашения бизнес ОАО в России и Беларуси сменит название на ITMS Group.
"Мы ожидаем, что транзакция будет завершена в течение следующего месяца, когда будут выполнены определенные условия. После завершения BAT больше не будет присутствия в России и Беларуси и не получит финансовой выгоды от текущих продаж на этих рынках", – отмечается в сообщении.
Ранее аналитики британского банка Barclays указали British American Tobacco в перечне компаний, которые, скорее всего, будут экспроприированы российскими властями вслед за активами Carlsberg и Danone.
- British American Tobacco plc (BAT) объявила о решении уйти с российского рынка еще в марте 2022 года. Среди крупнейших табачных корпораций из России ушла только Imperial Brands, производитель сигарет Gauloises и Davidoff, продав свой бизнес в этой стране за 463 миллиона фунтов стерлингов.
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