Табачный гигант British American Tobacco продает бизнес в России и Беларуси

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Покупателем станет консорциум во главе с топ-менеджерами российского подразделения ОАО, которое после завершения сделки будет полностью владеть обоими предприятиями.

После завершения соглашения бизнес ОАО в России и Беларуси сменит название на ITMS Group.

"Мы ожидаем, что транзакция будет завершена в течение следующего месяца, когда будут выполнены определенные условия. После завершения BAT больше не будет присутствия в России и Беларуси и не получит финансовой выгоды от текущих продаж на этих рынках", – отмечается в сообщении.

Ранее аналитики британского банка Barclays указали British American Tobacco в перечне компаний, которые, скорее всего, будут экспроприированы российскими властями вслед за активами Carlsberg и Danone.