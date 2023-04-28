Дмитрий Табачник – яркое напоминание о том, что коллаборантов и государственных предателей нужно наказывать вовремя. Иначе оно всплывает на болоте, как прошлогодний кизяк и работает в оккупационных администрациях Российской Федерации.

Табачник убивал детство моего поколения. Нолевые, тот период, когда Табачник был звездой в орбитах Кучмы и Януковича, насадили здесь российские фильмы, сериалы, поп-певиц и тотальное засилье телеменеджеров из Москвы. Так сознательно миллионам насаждали в голову, что украинское — это нечто отсталое, отвратительное, бесперспективное и очень архаичное. Другое дело "Бандитский Петербург", Киркоров и Басков и разговоры о едином общем учебнике истории.

Дмитрий Табачник, фото: chytomo.com

Министр образования и науки Табачник на заре правления Януковича стал триггером для того, чтобы многие талантливые студенты попрощались с Украиной навсегда. Его лоббировала на должность русская церковь и Москва — и новостные ленты пестрили изменениями в такие ненавистные учебники по истории Украины.

В сети можно знать изменения, которые в угоду товарищам из Кремля и РПЦ убирал Табачник. В учебниках для 5 класса тотально убирали упоминания о Голодоморе 1933 года, стирали главы о героях Крут и Украинских Сечевых стрельцах и быстро меняли фото Шухевича и более лояльного к РФ Ковпака. Рассказ об Оранжевой революции был урезан до пары абзацев и подавался как нечто малозначимое.

Поэтому собственно не удивительно, почему ряд украинских граждан вырос вне политики, не видел ничего плохого у Дудя и Моргенштерна. И пошел голосовать по приколу. Сейчас, правда, немало из этого поколения, которому 25 лет, выгребает на фронте и для фронта, но корни нашей беды как раз в том, что реальную историю российско-украинских отношений вырывали из школьной программы живьем.

Именно от одиозного кучмиста пошел живучий нарратив о важности Булгакова и Толстого в нашей жизни. В 2011 году в интервью "Эхо Москвы" Табачник сказал:

"Знание русской литературы является одним из обязательных и неотделимых признаков любого цивилизованного и образованного человека".

Именно оттуда растут ноги уверенности многих людей в том, что Пушкин и Чехов не сделали ничего плохого. И не страшно, что на одноименных улицах русские оккупанты пачками убивали людей за единый народ и Россию-матушку.

Табачник и ему подобные поклонники "русского мира" и старые коррупционеры яростно ненавидели Революцию Достоинства 2014 года. Они ждали, когда можно ударить в спину и заплясать с фирменной улыбкой на костях тысяч погибших в этой войне.

До оккупации Мелитополя и хорошего куска украинского юга Табачник жил в оккупированном Крыму. Как жил один из самых черных русофилов и украинофобов? Прекрасно жил, весной 2021 года с него были сняты санкции Евросоюза за подрыв территориальной целостности. Правда, тогда же были наложены персональные санкции СНБО. Однако арест имущества Табачника произошел только в январе 2023 года стараниями винницкой областной прокуратуры и СБУ.

Поэтому сторонник русского мира и старый коррупционер имел средства для бизнеса в оккупированном Крыму и очень неплохо чувствовал себя. Но сейчас очень удивляет его решение вернуться в публичную политику со свалки истории. Что его мотивировало? И почему когда-то второй человек в иерархии власти Кучмы опустился до уровня советника как-то путинского прихвостня?

Прежде всего, у оккупантов очень мала скамейка запасных среди лояльных на оккупированных территориях. Да и благодаря работе наших спецслужб их становится все меньше. Зажарился Журавко, стал трупом Стремоусов. На днях встал не с той ноги и зажарился на шашлык мелитопольский коллаборант Мищенко — это ничтожество сдавало полицейских из своего отделения в застенки, если они не хотели брать российский паспорт.

Во-вторых, Россия так и не отказалась наглядно показать Украину своей мечты. Так смотрите и запоминайте гадючник с Олегом Царевым, Дмитрием Табачником и Медведчуком сверху. Только такая Украина, щедро отполированная сверху российским православием и упованием на Кремль, могла бы удовлетворить садистские вкусы Путина. Но Революция Достоинства и решительное сопротивление украинцев за девять лет сломали этот сценарий. Поэтому кремлевским креаклам приходится вытаскивать из колоды засаленных и забытых шестерок. Которых даже, если ликвидируют наши спецслужбы, – не жаль утилизировать. С того времени, когда Табачник заявил о намерении баллотироваться по списку "Единой России", он стал мишенью. И это будет легкой сатисфакцией, если однажды мы увидим его некролог.

Чему же нас учит история Табачника, Балицкого, Сальдо и других коллаборантов с руками по локти в крови? Государственных предателей и коллаборантов, фанатиков русского мира и коррупционеров нужно брать за шкирки сразу. Иначе они станут жрецами Молоха и будут постоянно уничтожать мое поколение. И если я и мои ровесники уже научились с этим жить и давать отпор, то невероятно больно за невинных детей, которые легли спать и никогда не проснутся в Умани.

Табачник и его друзья ломали наше детство, калечили нашу юность, уничтожают нашу молодость — все для того, чтобы не было ни минуты покоя, ни мгновения максимального расслабления. Чтобы берцы ты обувал чаще чем шлепки на пляж.

Так что скажу болезненное, но правдивое. Зло должно караться здесь и сейчас, по горячим следам. Иначе до своей смерти все эти кучмовские деды и собачки Януковича будут постоянно открывать ворота врагу.

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка, автор текстов для espreso.tv. Редактор проектов на Цензор.НЕТ.

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