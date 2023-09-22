Табачная компания из Ровенской области реализует сигареты дешевле минимального акцизного налога, – расследование

Об этом идет речь в сюжете-расследовании телеканала Еспресо.

Аналитики компании Kantar подсчитали: из-за нелегального рынка табачных изделий только в этом году госбюджет недополучил более 21 млрд грн.

"Продажи на "сером рынке" состоят из двух частей: продажи в легальных киосках, легальных магазинах, но часть продукции нелегальна, и она пробивается без кассового аппарата, и налоговая не увидит этот оборот. Второе направление - это полностью нелегальная торговля на "черных" точках или через интернет, - сказал координатор Экономической экспертной платформы по вопросам налоговой и бюджетной реформы Олег Гетман.

Нелегальная продажа сигарет означает, что акцизные налоги не наполняют госбюджет, а оседают в карманах. Съемочная группа телеканала Эспрессо побывала в прифронтовом Запорожье. В одном из киосков журналистка заметила сигареты марки Mustang, которые стоили всего 47 грн за пачку. Продавщица сказала, что картой рассчитаться нельзя и чеки она не дает. Вопрос, почему сигареты так дешевы, женщина проигнорировала и просто закрыла киоск.

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В 2023 году минимальная сумма налогов в пачке сигарет составляет 59 грн.



"В любом случае не может стоить готовая продукция дешевле, чем налоги, которые должны быть уплачены с каждой пачки. Плюс логистика, стоимость самого табака, электроэнергия, производство и т.д. Мы все видим, что средняя стоимость сигарет начинается от 80 грн и выше. Поэтому цена в 47 грн невозможна", – отметил вице-президент ICC Ukraine по вопросам реализации инициатив бизнеса Дмитрий Луценко.

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Имеющиеся в запорожском киоске сигареты JM, Mustang, Dandy, согласно реестру прав интеллектуальной собственности, зарегистрированы по компании "Украинское табачное производство". Ее продукцию можно увидеть во многих городах Украины.

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз проводил исследования акцизных марок этого производителя и пришел к выводу, что пачки сигарет JM имеют признаки подделки.

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"Украинское табачное производство", чья продукция, вероятно, продается с поддельными акцизными марками, зарегистрирована в поселке Гоща в Ровенской области. Его руководителем, по данным Youcontrol, является Мудрый Игорь Богданович. Журналистка решила позвонить предпринимателю и расспросить его о продукции. Однако после вопроса, почему сигареты его компании так дешевы, Игорь Мудрый бросил трубку.

Эксперты настаивают: чтобы средства сомнительного происхождения не оседали в теневых карманах, а работали на государство и обеспечивали нашу будущую победу, на схемы по нелегальной реализации табака должны обратить внимание правоохранительные и налоговые органы.