Т-72, Т-80, Мста, Гвоздика. Перед въездом на Керченский мост замечен эшелон с российской техникой в Крым
В оккупированный Крым едет эшелон с тяжелой военной техникой из России
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Вагоны заметили на железнодорожной станции Тамань, расположенной у въезда на Керченский мост со стороны РФ.
На железнодорожных платформах расположены инженерно-саперные машины, в том числе инженерная машина разграждения ИМР-1 на базе танка Т-55. Также гаубицы – 152-мм самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" и 122-мм полковая самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".
Кроме того, танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили – в том числе на базе ракетных тягачей.
В составе военного эшелона были крыты вагоны и цистерны с топливом.
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