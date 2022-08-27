Об этом сообщает Крым.Реалии.

Вагоны заметили на железнодорожной станции Тамань, расположенной у въезда на Керченский мост со стороны РФ.

На железнодорожных платформах расположены инженерно-саперные машины, в том числе инженерная машина разграждения ИМР-1 на базе танка Т-55. Также гаубицы – 152-мм самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" и 122-мм полковая самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".

Кроме того, танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили – в том числе на базе ракетных тягачей.

В составе военного эшелона были крыты вагоны и цистерны с топливом.

По информации Business Insider, Россия выводит истребители из Крыма после серии взрывов.

18 августа прогремели взрывы возле Керчи и Севастополя, оккупационные "власти" Крыма тоже заявили о работе ПВО и БПЛА.

В тот же день вечером стало известно, что в Белгородской области РФ горит и детонирует склад с боевыми запасами. В двух селах идет эвакуация населения.

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