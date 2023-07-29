Сжег тело возле кладбища: на Черниговщине задержали главу инвестиционного фонда, подозреваемого в убийстве банкира
На Черниговщине задержали главу инвестиционного фонда, подозреваемого в убийстве банкира: по данным следствия, он забил мужчину поленом до смерти, а затем сжег тело возле кладбища, чтобы скрыть преступление
Об этом сообщает Нацполиция Черниговской области.
Отмечается, что 18 июля к стражам порядка обратилась жительница села Ничеговка Козелецкой поселковой общины. Она рассказала, что возле местного кладбища заметила следы пожарища, в котором находились кости и человеческий череп.
Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила человеческие остатки и остатки обуви 45-го размера. Криминалисты установили, что погибшим был взрослый мужчина.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий нам удалось выяснить, что убитый мужчина жил в Киеве. В последний раз он выходил на связь 12 июля. О его исчезновении в полицию заявила сестра. При поддержке коллег из Киева мы установили круг общения убитого. По специальности он банкир, последние несколько лет не работал. Ранее был управляющим одного из банков в Киеве. Оперативники выяснили, что накануне исчезновения мужчина отдыхал со своим товарищем, после чего связь с ним оборвалась", - говорится в сообщении.
28 июля правоохранители задержали подозреваемого в убийстве в его загородном имении.
По данным следствия, подозреваемым оказался 51-летний директор инвестиционного фонда с уставным капиталом более 500 миллионов гривен. В ночь с 12 на 13 июля он распивал алкоголь вместе с 49-летним бывшим банкиром, бывшим его товарищем. Между ними возник конфликт, в результате которого фигурант забил товарища до смерти поленом.
"Поняв, что натворил, решил скрыть следы преступления. Для реализации своих преступных планов на утро он поехал в гипермаркет, где купил горючие вещества, химические средства и т.д. 14 июля задержанный за рулем собственного внедорожника отправился в Черниговскую область. Оперативники выяснили, что его отец родом из небольшого села Ничоговка, поэтому подозреваемый хорошо знал местность. Он привез тело товарища к местному кладбищу и сжег его. После чего вернулся домой", - отметили в полиции.
Начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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