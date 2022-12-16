Об этом он написал у себя в twitter .

"Постоянный террор, который приходится переживать и противостоять украинцам, сюрреалистический. Сегодня на Украину снова полетели ракеты и бомбы. Когда мы скажем "достаточно"?", - говорится в сообщении.

Также он призвал увеличить поставки оружия.

16 декабря РФ нанесла по Украине массированный ракетный удар . По данным ВСУ, кафиры выпустили по Украине 76 ракет , 60 из которых удалось сбить.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb