"Сюрреалистический террор": Эстония после ракетного удара РФ призвала предоставить Украине больше оружия
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу после ракетного удара РФ призвал предоставить Украине больше оружия
Об этом он написал у себя в twitter .
"Постоянный террор, который приходится переживать и противостоять украинцам, сюрреалистический. Сегодня на Украину снова полетели ракеты и бомбы. Когда мы скажем "достаточно"?", - говорится в сообщении.
Также он призвал увеличить поставки оружия.
- 16 декабря РФ нанесла по Украине массированный ракетный удар . По данным ВСУ, кафиры выпустили по Украине 76 ракет , 60 из которых удалось сбить.
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